J3相模原は5日、DF田代真一（37）が今季限りで現役を引退すると発表した。引退セレモニーについては決定次第、発表するという。

J1横浜Mの下部組織で育った田代は、06年に長谷川アーリアジャスールらとともにトップチームに昇格。09年にJ1デビューを果たした。

1対1に強く、粘り強いマンマークが特徴のセンターバックとして活躍。11年の町田（当時JFL）を皮切りに、千葉、山形（ともにJ2）などでプレー。副キャプテンを務めた長崎、18年7月から加入した横浜FCではともに主軸としてチームのJ1昇格にも貢献。20年はJ1で3得点を記録するなど得点力を発揮した。

田代は昨季から2年間プレーした相模原を通じ「今シーズンを持ちまして、プロサッカー選手を引退する決断をいたしました。長い現役生活を振り返ると、大好きなサッカーを通して仲間と一緒にボールを追いかけた日々は本当に幸せでした。サッカーを通してたくさんの出会いや学びがありました。横浜Fマリノスから始まり町田、千葉、山形、長崎、横浜FC、大宮、岩手、相模原と全てのクラブ・地域で最高の景色を山ほど見せて頂きました。サッカーがつないでくれた出会いとご縁、そして支えてくださったすべての方への感謝を胸に、これからも情熱を持って歩んでいきます！19年間本当にありがとうございました」などとコメントした。