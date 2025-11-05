クマの被害が相次ぐ群馬県みなかみ町で、日本テレビのカメラが、りんごを食べる親子とみられるクマの姿を捉えました。

■今年だけで5人の被害 りんご園にも“先月20日から毎日”

クマによる被害が、今年だけで5人出ている群馬県みなかみ町。猟友会が5日も出動しています。

猟友会「きょうで4日連続。その前も1日おいて、その前に親子が捕れたり。夜に徘徊しているので、非常に今年は怖い状況」

群馬県で最も広い町、みなかみ町。取材班が向かったのは、新巻エリアです。人の生活圏と自然が共存、りんご園が多く点在しています。

りんご園オーナーに話を聞いてみると、先月20日から毎日、クマが出没しているといいます。

りんご園オーナー

「これはゆうべ出たのかな。これはその前の前の日かな」

――落とされた？

りんご園オーナー

「枝が折られちゃって、その衝撃で落ちちゃう。枝が折られると10年ぐらい元に戻らない。そっちの被害がでかい」

――過去にクマ被害は？

「ここ10年ぐらいは、山沿いにフェンスを張ったので被害がなかった」

■ドローンを飛ばしてみると…

今年は活動が変化しているというクマ。取材班はドローンを飛ばしました。すると、夕暮れ時。

取材班「動いてるのがそうね？真ん中の」

赤外線カメラが熱を検知。カメラを切り替えると、熱源の正体はクマでした。りんごに近づき、むしゃむしゃと口にするクマ。さらに、その近くにも黒い影がもうひとつ。

りんごを食べていたクマがその場を立ち去ります。今度は、もう1頭がりんごを食べ始めました。2頭が合流する様子も確認。その後、建物の近くでクマは寝ました。

クマの生態に詳しい岩手大学・山内貴義准教授は「親子です」と話しています。

■学習する個体が増加なら「来年度以降の出没につながる」

さらに、山内准教授は…。

クマの生態に詳しい岩手大学・山内貴義准教授

「特に今年はエサがないので引き寄せられて来る。ずっと食べ続けてしまう可能性、冬眠が遅れる可能性もある」

また、来年度以降に関してもこう話しました。

クマの生態に詳しい岩手大学・山内貴義准教授「『こういう所にエサがある』と学習する個体が増加すると、来年度以降の出没につながる。いろんな個体が来始めて、ここを巡る競争も始まる。ちょっと下るとかなりの住宅地が広がっている。突如、現れることも考えられる」