大山参道のクマ出没付近で観光客らに注意喚起する看板。目撃情報はその後なく、現在は取り外されている＝８月、伊勢原市内

全国で相次ぐクマによる被害を受け、９月には日常生活圏での銃猟を各自治体首長の判断でできる「緊急銃猟制度」がスタートした。神奈川県内では約８０頭が生息するとされている丹沢山塊を抱える自治体では同制度への体制構築が急ピッチで進むが、地元では街中での発砲などを不安視する声も聞こえてくる。

緊急銃猟の実施には市町村長の判断と実施条件が定められており、（１）危険鳥獣が住宅などに侵入（２）人命などの危害防止へ緊急措置が必要（３）銃猟以外での方法では迅速かつ的確な捕獲が困難（４）銃猟による人身などへの危害を防ぐ安全確保措置−の４点すべてを満たす場合に可能となる。昨年度の県内でのクマの目撃情報は１２２件で、けがなどの人身被害は１人と全国的には少ないとされる。

ただ今年８月には伊勢原市の大山ケーブル駅付近でツキノワグマが目撃され、観光客約１００人が足止めとなった。大山登山の主要ルートである同駅周辺ではその後もクマが目撃され、観光地に衝撃が走った。

市内では昨夏に住宅のニワトリに執着したクマが駆除されており、人間の生活圏とクマとの距離が年々狭まっていると感じる市民は多い。萩原鉄也市長は今月２３日の定例会見で緊急銃猟について「対応マニュアルは粗々でできている。銃猟の事前準備やクマ出没時の対応など、緊急で整備している」と述べた。

市はクマが１カ所に居座る、店舗に侵入する、など“フェーズ”が上がった際には従来の農業振興課ではなく危機管理課が対応し、複数部署で連携するなど準備を進めているという。

ただ、実際にクマと対峙（たいじ）することになる県猟友会の地元会員は「街中で発砲できるところまで体制ができていない。伊勢原の山は観光地。他の自治体に後れを取らないように、会としても（緊急銃猟の）体制を取らないといけない」と不安を口にする。

猟師が撃つライフル銃の威力は強く、銃弾は約４キロ飛ぶものもあるという。野山での狩猟時は山の斜面などに着弾するが、街中では道路のアスファルトなどで弾かれて「跳弾」となる可能性もあり、住民避難や通行制限などが不可欠となる。地元会員は「本当に市民の命が危険なら撃つしかないが」と悲壮な覚悟をにじませる。