新たな台風発生へ シミュレーションで日本接近のコースも

フィリピンの西海上を西に進む「強い台風２５号」は、中国大陸に上陸し勢力が衰えるため、日本への影響はありません。これとは別の次に発生する「台風」が、シミュレーションで日本に接近する可能性を予想しています。

６日（木）～１６日（日）の、を、を画像で掲載しています。

台風のまま近づかない？「海面水温」状況

「台風のたまご＝熱帯低気圧」から発達する「台風」の予報円を見ると、１０日（月）までは、台風が発達するのに十分な「海面水温２７℃以上」の海域を進みます。

このあと、北寄りに進路を変えた場合、台湾から沖縄より北の海域では海面水温が

２７℃を下回るため、徐々に衰えていくことが想定されます。

次のページのシミュレーションでも、１２日（水）頃までは、台風とみられる「反時計回りの渦」が整った円形ですが、１３日（木）以降になると、整った円形は崩れ、「前線」と思われる風の収束も見られます。日本列島に近づくこのころには、「台風」ではなくなって熱帯低気圧か温帯低気圧になっているかもしれません。

それでも台風由来の発達した雨雲と暖かく湿った空気で、日本の広い範囲になる予想で、大雨警戒は必要です。

雨風シミュレーション６日（木）～１６日（日）

シミュレーションでは、まず台風２５号が画面左下を西に進んでいきます。

台風２５号と入れ替わるように次の「反時計回りの渦」が、画面右下のサイパン付近に現れます。

新たな台風とみられる「反時計回りの渦」は、１０日（月）頃にはフィリピン付近、１２日（水）頃には台湾付近に予想されています。その後、日本付近に北上し、偏西風に乗って東に進むと考えられスピードを上げるとみられますが、「渦」は崩れ、『雨雲のかたまり』が日本を通過していきそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。新たな「台風」が発生する見込みですが、予報円は変わる可能性があるため、今後気象庁から発表される情報に注意してください。

日曜日は全国的に雨（１１月６日（木）～１２日（水））

全国各地の１２日（水）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。９日（日）は低気圧が前線を伴って列島を通過するため、広く雨が降るでしょう。その後１０日（月）１１日（火）は西高東低の冬型の気圧配置に変わり、寒気が流れ込んできます。

