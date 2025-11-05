キンタロー。「THE W』準決勝敗退に本音「とりあえず今日は激凹みしたいと思います」
お笑い芸人のキンタロー。が5日、自身のXを更新。この日都内で行われた女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリスト生発表で、惜しくも準決勝敗退となった心境をつづった。
【写真あり】「とりあえず今日は激凹みしたいと思います」キンタロー。「THE W』準決勝敗退に本音
キンタロー。は「きゃーキンタロー。the W決勝まで顔届かず 駄目でした」と報告し、「沢山応援してくださいました 皆様有難うございました」と感謝を伝えた。
続けて「とりあえず今日は激凹みしたいと思います 涙×1000」「4分ネタの壁は高い!!精進します」と本音も明かし、「決勝進出の皆さま頑張ってください」とエールを送った。
『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストは、紺野ぶるま（2年連続5度目）、もめんと（初進出）、電気ジュース（初進出）、エルフ（4年連続4度目）、ニッチェ（7年ぶり3度目）、とんでもあや（初進出）、ヤメピ（初進出）、パンツ万博（初進出）。5組が決勝初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。
