国会では5日も、高市首相の所信表明演説に対する代表質問が行われました。国民民主党の玉木代表は、年内にも衆議院の解散を考えているのかと迫りました。

国民民主党 玉木代表

「与党の中からは議員定数削減を争点に、年内にも解散・総選挙との話も出ているやに聞きますが、そのようなことを考えているのか、高市総理の考えをお聞かせください」

高市首相

「今とにかく急ぐべきは物価高対策と申し上げてまいりました。今は解散について考えている余裕がございません」

一方、公明党の斉藤代表は、政治とカネの問題などをめぐり自民党との連立を解消してから初めて代表質問を行いました。

公明党 斉藤代表

「もう二度と政治の停滞を招かないために、いつまでたっても終わらない政治とカネの問題に一刻も早く決着をつけるべきです。抜本的な政治改革を与野党の枠を超えて、断固実現していこうではありませんか！」

高市首相

「（不記載の問題によって）政治への信頼を損ねることになったことについては、自民党総裁として、国民の皆様そして全国民の代表でいらっしゃる国会議員の皆様に改めておわびを申し上げます」

その上で、斉藤代表は連立を解消する原因となった企業・団体献金の規制強化を改めて高市首相に求めました。

これに対して高市首相は、新たに連立を組んだ日本維新の会との合意の中で、自身の自民党総裁任期中に結論を得るとしているとして「他党とも真摯な議論を重ね、政治改革の取り組みを着実に進める」と述べるにとどめました。