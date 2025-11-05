フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が5日までにタレントの指原莉乃（32）のYouTubeチャンネルで行われた生配信に出演。彼氏を束縛してしまうという相談に赤裸々回答する場面があった。

指原と田中が“女子会”のような形でお茶をしながら、視聴者の質問に回答。「彼を束縛してしまいます」という相談が紹介されると、田中は「昔は（あった）」と即答。「束縛とかって10代、20代はしょうがない現象だと思うんだよね」と振り返った。

そして、「疑われるようなことをしてたりとか、前科が1回でもあったら、それは疑われてしかるべきだと思う。だから別れるか、そういう人だって思いながら疑い続けて生きていくか、どっちかなんだよね」と私見を述べた。

前科がなかった場合は「彼氏がかわいそう」としながらも、「疑う時間がもったいないってことに気づいてほしいよね」とズバリ。束縛について、「薄れていくよね。心配かけるような人と付き合わなくなるから」と年齢を重ねるにつれて、変化してきたことも明かした。

これに対し、指原は「束縛したくなるような人と付き合わないですね。外に出ない人が好きだから」と回答。「あんまりモテない人が好きなんですよ。だから不安になることがない」と続けた。