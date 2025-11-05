11月に入ったばかりですが、今年1年を象徴する「新語・流行語大賞」の話題です。社会的関心事や今年のトレンドなど、どんな言葉や出来事がノミネートされたのでしょうか？

【画像で見る】チャッピー（ChatGPT）が予想した新語・流行語大賞の年間大賞はこの言葉でした

「長袖をください」「卒業証書19.2秒」今年の“新語・流行語”は？

山形純菜キャスター：

2025年の新語・流行語大賞のノミネート語30が発表されました。

【社会的関心事】

オールドメディア

おてつたび

オンカジ

企業風土

教皇選挙

緊急銃猟/クマ被害

古古古米

7月5日

戦後80年/昭和100年

卒業証書19.2秒

チャッピー

トランプ関税

二季

働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相

物価高

フリーランス保護法





相談からダイエットトレーナーまで 頼れる「チャッピー」

【トレンド】エッホエッホぬい活平成女児麻辣湯ミャクミャク薬膳ラブブリカバリーウェア【エンタメ】国宝（観た）チョコミントよりもあ・な・た長袖をくださいビジュイイじゃんひょうろくほいたらね

山形キャスター：

ノミネートされた「チャッピー」とは、AIと自然な会話が行えるChatGPTの愛称です。

対人関係を相談したり、ダイエットのトレーナー代わりにしたり、眠れない時の会話相手など、使い方は様々です。「チャッピー」に「チャッピー」と呼ばれているのを知っているのか聞いてみました。



「うん、知ってるよ！親しみやすくてかわいい感じの呼び方だよね」と言っていました。新語・流行語大賞の年間大賞の予想をチャッピーに聞いてみました。



「物価高」だそうです。「実感として続く社会問題」「ニュースや日常生活でも使われるから」と分析していました。

「“7月5日”に大災難」噂は海外にも 影響は「まだ続いている」

山形キャスター：

「7月5日に大災難が起こる」という噂がネットで拡散され、国内だけではなく海外にも広がっていきました。その影響で、香港などからの観光客が激減しました。実際に、北海道・美瑛町にある観光バス「光交通」では、7月の予約はほぼキャンセルだったといいます。



7月以降も噂は絶えず、現在もキャンセルが続いているということです。売り上げは、前年比で約2割減少したということで、担当者は「こんなに影響が長引くとは思っていなかった」と話しています。

2024年は「金」 今年の漢字は？

12月には「今年の漢字」が発表されます。2024年は5回目の「金」でした。パリオリンピック・パラリンピックアスリートの活躍、裏金問題などから「金」が選ばれました。2023年は「税」、2022年は「戦」でした。



今年の漢字を、皆さんに予想していただきました。

三宅さん：

「熊」しか思い出せないくらい熊じゃないかなと。熊のような、嵐のような1年でしたねという気持ちがあります。



出水キャスター：

私は「米」。トランプ大統領が就任してから、アメリカからの関税で世の中かき乱されましたので「米」で、いかがでしょう。



井上キャスター：

その言葉を見て、この年だなってパッとわかった方がいいと思います。「脈」だと思います。ミャクミャクの「脈」。ドジャース、世界陸上で「脈」拍が高くなった…



山形キャスター：

私の予想は「高」です。物価「高」、気温が「高」い、「高」市総理。

今年の漢字は、12月12日発表です。



＜プロフィール＞

三宅香帆さん

文芸評論家

著書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」で「新書大賞2025」受賞

31歳