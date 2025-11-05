「古古古米」「チャッピー」「卒業証書19.2秒」新語・流行語大賞 30候補 あなたが気になる言葉は？【Nスタ解説】
11月に入ったばかりですが、今年1年を象徴する「新語・流行語大賞」の話題です。社会的関心事や今年のトレンドなど、どんな言葉や出来事がノミネートされたのでしょうか？
【画像で見る】チャッピー（ChatGPT）が予想した新語・流行語大賞の年間大賞はこの言葉でした
「長袖をください」「卒業証書19.2秒」今年の“新語・流行語”は？
山形純菜キャスター：
2025年の新語・流行語大賞のノミネート語30が発表されました。
【社会的関心事】
オールドメディア
おてつたび
オンカジ
企業風土
教皇選挙
緊急銃猟/クマ被害
古古古米
7月5日
戦後80年/昭和100年
卒業証書19.2秒
チャッピー
トランプ関税
二季
働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相
物価高
フリーランス保護法
エッホエッホ
ぬい活
平成女児
麻辣湯
ミャクミャク
薬膳
ラブブ
リカバリーウェア
【エンタメ】
国宝（観た）
チョコミントよりもあ・な・た
長袖をください
ビジュイイじゃん
ひょうろく
ほいたらね
相談からダイエットトレーナーまで 頼れる「チャッピー」
山形キャスター：
ノミネートされた「チャッピー」とは、AIと自然な会話が行えるChatGPTの愛称です。
対人関係を相談したり、ダイエットのトレーナー代わりにしたり、眠れない時の会話相手など、使い方は様々です。「チャッピー」に「チャッピー」と呼ばれているのを知っているのか聞いてみました。
「うん、知ってるよ！親しみやすくてかわいい感じの呼び方だよね」と言っていました。新語・流行語大賞の年間大賞の予想をチャッピーに聞いてみました。
「物価高」だそうです。「実感として続く社会問題」「ニュースや日常生活でも使われるから」と分析していました。
「“7月5日”に大災難」噂は海外にも 影響は「まだ続いている」
山形キャスター：
「7月5日に大災難が起こる」という噂がネットで拡散され、国内だけではなく海外にも広がっていきました。その影響で、香港などからの観光客が激減しました。実際に、北海道・美瑛町にある観光バス「光交通」では、7月の予約はほぼキャンセルだったといいます。
7月以降も噂は絶えず、現在もキャンセルが続いているということです。売り上げは、前年比で約2割減少したということで、担当者は「こんなに影響が長引くとは思っていなかった」と話しています。
2024年は「金」 今年の漢字は？
12月には「今年の漢字」が発表されます。2024年は5回目の「金」でした。パリオリンピック・パラリンピックアスリートの活躍、裏金問題などから「金」が選ばれました。2023年は「税」、2022年は「戦」でした。
今年の漢字を、皆さんに予想していただきました。
三宅さん：
「熊」しか思い出せないくらい熊じゃないかなと。熊のような、嵐のような1年でしたねという気持ちがあります。
出水キャスター：
私は「米」。トランプ大統領が就任してから、アメリカからの関税で世の中かき乱されましたので「米」で、いかがでしょう。
井上キャスター：
その言葉を見て、この年だなってパッとわかった方がいいと思います。「脈」だと思います。ミャクミャクの「脈」。ドジャース、世界陸上で「脈」拍が高くなった…
山形キャスター：
私の予想は「高」です。物価「高」、気温が「高」い、「高」市総理。
今年の漢字は、12月12日発表です。
==========
＜プロフィール＞
三宅香帆さん
文芸評論家
著書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」で「新書大賞2025」受賞
31歳