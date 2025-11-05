10月31日（金）放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、かもめんたる・岩崎う大、ハナコ・岡部大が都内のおいしいシュウマイを調査するVTR企画が放送された。

以前、番組で取り上げて以降、全国ではシュウマイ専門店が急増中！ そこで今回も岩崎と岡部が、“おいしすぎるシュウマイ”を徹底調査した。

二子玉川の巨大シュウマイや、銀座の老舗が作る洋風シュウマイを堪能した2人は、ロケの最後に葛飾区にある創業64年の町中華を訪問。

出迎えた店主は、なんと御年90歳！ 14歳で料理の道に進み、いまだ現役で厨房に立っている。

【映像】高級中華店経営→借金10億円…90歳“現役料理人”の壮絶人生「調子こいて…」人気芸人もあ然

この店では、こだわりのチャーハンをはじめ、本格的な麻婆豆腐など、どの料理にも店主の熟練の技が光る。なかでもシュウマイには特に強いこだわりがあるそうで、師匠から教わったまま75年間まったく変えていないという“伝統の味”だ。

そんな王道シュウマイを実食した岩崎は、しっかりと味を噛みしめながら「おいしいです。懐かしさも感じる」とコメント。続いて岡部も「うまい！ ガツン！って感じではなく、じわ〜っと優しい味」と大絶賛した。

じつはこのシュウマイには、シイタケのほかにもうひとつ“隠し味”があるという。

「わらんない…」と首を傾げる2人に、店主は「私言っていいですか？」と切り出すが、しばらく沈黙が続いたのち「出ないか…」とポツリ。店主自身が隠し味をド忘れするという、まさかの展開に！

結局、隠し味はツナだと判明。ところが店主は「教えてもらったのは貝柱」と明かす。

もともとは貝柱シュウマイだったものを、ツナとシイタケで貝柱の食感と味を表現。一皿470円で高級中華の味を表現したそうだが、この告白に「あれ？変わらない味って言ってなかったですか？」（岡部）、「だいぶ変えてません？」（岩崎）と思わずツッコミが飛んだ。

さらに店主は、かつて亀有で高級中華店を経営していたことも告白。「調子こいて、お店をでかくやりすぎちゃった。従業員が40人くらいいた」と振り返る。総理大臣との勉強会に呼ばれるなどして天狗になってしまい、最終的には10億円もの借金を抱えるハメになったと明かした。

壮絶すぎる店主の過去に、岩崎と岡部は驚きのあまり失笑。スタジオの有吉弘行も「怖すぎない？」「10億の借金って返せるの？」と衝撃を受けていた。