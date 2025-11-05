米津玄師「IRIS OUT」がBillboard JAPAN週間総合チャート7連覇！「自身最長連覇記録」を2週連続で更新
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」 (2025年11月5日公開)において、14,013ポイントで「7週連続1位」を記録。「自身最長連覇記録」を2週連続で更新した。
■Billboard JAPAN、オリコン合わせて首位5冠
そして、Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（11月5日公開）では、「IRIS OUT」が17,556,744回再生で「7週連続1位」、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ）が8,994,015回再生で「6週連続2位」を記録し、米津玄師楽曲が「6週連続で1位・2位を独占」。
また、オリコン音楽ランキング（11月10日付）では、週間ストリーミングランキングで1位を獲得し、男性ソロアーティスト初の「7週連続1位」を記録。週間カラオケランキング（11月3日付）においても1位を獲得し、今年度楽曲初となる「3週連続1位」を達成。
今週のBillboard JAPAN音楽チャート（11月5日公開)と、オリコン音楽ランキング（11月10日付)を合わせて、首位5冠を獲得し、うち4冠は「7週連続1位」を記録した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/