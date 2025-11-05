5日、阿賀町の国道で普通乗用車とクマが衝突する事故がありました。運転手にケガはありません。



事故があったのは、阿賀町平堀の国道49号の十字路交差点です。警察によりますと5日午前6時前、普通乗用車を運転していた20代女性から「道路を横断してきたクマ1頭と衝突した」と110番通報がありました。女性にケガはありませんでしたが、車は左前方部分が中破程度損傷しました。



クマは体長約1.2mで林から現れ、衝突後は道路外に逃げたということです。事故現場は住宅から約20mの距離だったため、警察は町役場と連携して注意を呼びかけています。