KEPURAが、ニューアルバム『Abduct』よりリード曲「Nevertheless」を本日先行配信し、MVを公開した。

◆KEPURA 動画

今回MVの監督を務めたのは、現在5億回以上再生されているOfficial髭男dismの「Pretender」をはじめ、数々の名作品を生み出してきた新保拓人監督。KEPURAとは初めてのタッグとなる本作では、これからの旅路へと向かう強い意志を感じさせる歌詞と、キャッチーであり重みのある壮大なスケール感のある楽曲に合わせ、地球や世界をメインモチーフに、アーティスティックな新たな4人の空間を作り上げたという。

また、「Nevertheless」のMVのカットが使用された、CDショップ別特典の絵柄も公開された。

◾️先行配信「Nevertheless」 2025年11月5日（水）リリース

配信：https://lnk.to/kepura_nt

◾️1stメジャーアルバム『Abduct』

2025年12月10日（水）リリース

品番：UPCH-20714 \3,300（税込）

予約：https://lnk.to/kepura_abduct_ec ◆収録曲

1.Abduct

2.Nevertheless

3.Alien

4.ghost

5.BIRTHDAY

6.PSYCHOPATH

7.Tonight

8.Dream

9.ghost 2 ◆CDショップ別特典】

・タワーレコード ：ミニポスター(A3サイズ)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：ポストカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・一般店：ジャケットステッカー

※特典絵柄の詳細は、後日公開致します。

※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。

※特典は先着です。なくなり次第終了となります。 ◆先行配信「Abduct」

https://lnk.to/kepura_abduct

◾️＜KEPURA presents Abduct Tour 2026＞ 2026年

1月23日（金）札幌＠札幌KLUB COUNTER ACTION

1月25日（日）仙台＠仙台enn2nd

1月29日（木）広島@4.14

1月30日（金）福岡＠福岡Op’s

2月1日（日）高松＠高松TOOONICE

2月7日（土）名古屋＠名古屋Heartland

2月8日（日）大阪＠Pangea

2月13日（金）東京＠SPACE ODD

◾️ライブイベント情報 2025年

11月29日（土）梅田・BananaHall

＜Dazzling!!!! vol.3-MINAMI WHEEL EDITION-＞ 12月6日（土）下北沢各ライブハウス（サーキットイベント）

＜下北沢にて’25＞ 12月12日（金）下北沢・ADRIFT

＜TALTOナイト-EXTRA-＞