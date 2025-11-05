ネクライトーキー、”らりるれろ”が押し寄せる新曲「ら行が言えない、言葉が足りない」MV公開
ネクライトーキーが、デジタルシングル「ら行が言えない、言葉が足りない」を本日リリースし、MVを公開した。
ユニークなタイトルの「ら行が言えない、言葉が足りない」は、“ら行”が苦手なもっさ（Vo, G）に対して朝日（G）が突き付けた一曲だという。ネクライトーキーらしいコミカルでグルーヴィーな“早口ポップ”のMVは、映像作家・吉田ハレラマがメガホンを取り廃校を舞台に撮影された。教室、屋上、下駄箱、体育館など、所狭しと押し寄せる“ら行”の羅列。果たしてもっさは苦手を克服し全ての“らりるれろ”を流暢に歌いきれるのか、ぜひ映像をご覧いただきたい。
ネクライトーキーは、メジャーデビュー5周年を祝して11月16日に東京・豊洲PITで自身初主催のフェス＜オーキートーキーフェスティバル2025＞、2026年1月には東京・大阪にてワンマン＜ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」＞を開催予定だ。10組のアーティストが出演する＜オーキートーキーフェスティバル2025＞では、新曲「ら行が言えない、言葉が足りない」のライブ初披露も予定されているとのこと。どちらも現在チケット一般発売中なので、チェックしてほしい。
■「ら行が言えない、言葉が足りない」
2025年11月5日（水）リリース
COKM-46079
配信：https://lnk.to/NT_LaLiLuLeLo
■＜オーキートーキーフェスティバル2025＞
2025年11月16日（日）東京 豊洲PIT
OPEN 12:00/ START 13:00
出演（総勢10組）：ネクライトーキー、Wienners、KANA-BOON、ズーカラデル、PEDRO、reGretGirl、夜の本気ダンス、フレデリック、SAKANAMON、チーム自主休講（Gt&Vo：じん、Gt：石風呂、Bass：堀江晶太、Drum：ゆーまお、Keyboards：岸田勇気）
特設サイト：https://necrytalkie.jp/fes2025/
▼チケット
・前売 9,000円（+1Dr）
・グッズ付きチケット 15,000円（+1Dr）*SOLD OUT
・チケット一般発売中
ローチケ：https://l-tike.com/okeytalkiefes/
イープラス：https://eplus.jp/okeytalkiefes/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/okeytalkiefes/
■ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演＜〆＞
2026年1月24日（土）大阪・GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:00
2026年1月27日（火）東京・Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00
チケット前売：5,500円（+1Dr）
▼一般発売中
ローチケ：https://l-tike.com/necrytalkie/
イープラス：https://eplus.jp/necrytalkie/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/necrytalkie-t/
