ネクライトーキーが、デジタルシングル「ら行が言えない、言葉が足りない」を本日リリースし、MVを公開した。

ユニークなタイトルの「ら行が言えない、言葉が足りない」は、“ら行”が苦手なもっさ（Vo, G）に対して朝日（G）が突き付けた一曲だという。ネクライトーキーらしいコミカルでグルーヴィーな“早口ポップ”のMVは、映像作家・吉田ハレラマがメガホンを取り廃校を舞台に撮影された。教室、屋上、下駄箱、体育館など、所狭しと押し寄せる“ら行”の羅列。果たしてもっさは苦手を克服し全ての“らりるれろ”を流暢に歌いきれるのか、ぜひ映像をご覧いただきたい。

ネクライトーキーは、メジャーデビュー5周年を祝して11月16日に東京・豊洲PITで自身初主催のフェス＜オーキートーキーフェスティバル2025＞、2026年1月には東京・大阪にてワンマン＜ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」＞を開催予定だ。10組のアーティストが出演する＜オーキートーキーフェスティバル2025＞では、新曲「ら行が言えない、言葉が足りない」のライブ初披露も予定されているとのこと。どちらも現在チケット一般発売中なので、チェックしてほしい。

■「ら行が言えない、言葉が足りない」

2025年11月5日（水）リリース

COKM-46079

配信：https://lnk.to/NT_LaLiLuLeLo

■＜オーキートーキーフェスティバル2025＞ 2025年11月16日（日）東京 豊洲PIT

OPEN 12:00/ START 13:00

出演（総勢10組）：ネクライトーキー、Wienners、KANA-BOON、ズーカラデル、PEDRO、reGretGirl、夜の本気ダンス、フレデリック、SAKANAMON、チーム自主休講（Gt&Vo：じん、Gt：石風呂、​Bass：堀江晶太、Drum：ゆーまお、Keyboards：岸田勇気）

特設サイト：https://necrytalkie.jp/fes2025/ ▼チケット

・前売 9,000円（+1Dr）

・グッズ付きチケット 15,000円（+1Dr）*SOLD OUT

・チケット一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/okeytalkiefes/

イープラス：https://eplus.jp/okeytalkiefes/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/okeytalkiefes/

■ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演＜〆＞ 2026年1月24日（土）大阪・GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:00

2026年1月27日（火）東京・Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00 チケット前売：5,500円（+1Dr）

▼一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/necrytalkie/

イープラス：https://eplus.jp/necrytalkie/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/necrytalkie-t/