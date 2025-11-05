　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比1284円安の5万0212円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期営業益予想を1650億円に上方修正した大林組 <1802> [東証Ｐ]、マッコリー証券が投資判断を引き上げたファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、ホクリヨウ <1384> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業

<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5816> オーナンバ　　東Ｓ　非鉄金属

<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業

<9029> ヒガシＨＤ　　東Ｓ　陸運業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース