本日の【上場来高値更新】 大林組、ファストリなど17銘柄 本日の【上場来高値更新】 大林組、ファストリなど17銘柄



本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比1284円安の5万0212円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期営業益予想を1650億円に上方修正した大林組 <1802> [東証Ｐ]、マッコリー証券が投資判断を引き上げたファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、ホクリヨウ <1384> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業



<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<2802> 味の素 東Ｐ 食料品

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業

<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属



<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業



<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 陸運業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



株探ニュース

