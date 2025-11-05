お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）が、1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。ある後輩芸人の打ちひしがれた光景を回想した。

高橋は「東京に行こうかどうか、めちゃくちゃ迷っていた時期があった」と回想。M−1などの賞レースで好成績を残した際、東京進出を考えるのが通例だが「僕らはM−1も出られへんし、一体、いつ行こうか」と悩んでいた時期がある。

そんな矢先に次長課長が先に東京進出したが、明石家さんまは「次課長10年かかってるんやで」と、売れるまで時間を要したと説明した。

高橋は「次課長は僕の中で、すぐ売れるだろうと思っていたんです。近くで見ていて、こいつらめっちゃオモロイ」と一目置く後輩だったが、そんな天才芸人でも暗転したことがあった。

次長課長の東京進出後、1年ほどで大阪で顔を合わせた際に「河本が道頓堀で“東京ツラいです〜”」と涙目で語り出した出来事を回想。

「なんの根拠もないけど抱きしめて。“お前はいける”って言うたけど、東京こわ〜ってなって。あの河本が泣かされて帰ってきた」と驚いた光景が忘れられないと語っていた。