ザ・おめでたズが、思い出野郎Aチームとの共作曲「鍋でもやろう」を鍋の日である11月7日にリリースすることを発表した。

本楽曲は、誰かの家に集まって鍋を囲む̶̶ただそれだけの夜。でもそこにはそれぞれが持ち寄った何気ない日常で感じる喜怒哀楽や、言葉にできない想いなどの感情が湯気みたいに立ちのぼっている。「鍋でもやろう」は、そんなささやかな幸せのひとときを音にした一曲だという。人と人との繋がりのあたたかさや日常のぬくもりの幸せを感じさせる、それぞれの個性が際立ちながらもまさに鍋のように調和した鍋ソングに仕上がったとのことだ。

思い出野郎Aチーム

◆ ◆ ◆

◾️思い出野郎Aチーム 高橋一（マコイチ）コメント

おめでたズと知り合ってまだ間もないけど、昔からの友人と久しぶりに再会したような気持ちになりました。

一緒にライブもやったし、レコーディングもして、あとは鍋だなって感じです！

今年も色々あったけど、お疲れ様でした、皆さまのパーティーや忘年会、宅飲みを彩る一曲になったら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

そして、11月6日は＜ザ・おめでたズ 10th Anniversary Tour “拾ツアー 〜東阪富編〜”追加公演＞が東京・渋谷WWW Xで開催される。

その他、ザ・おめでたズとしては2026年に年明けの恒例イベント開催が控えている。1月10日の東京・渋谷Veats公演はなんとCzecho No Republicとの共同開催。＜あけましておめでたズ 2026 〜ハッピーの向こう側へ〜＞と題して、初共演、初共同開催と新年の幕開けにふさわしい初物尽くしのおめでたいイベントになる予定だ。そして、1月24日の石川・金沢 REDSUN公演にはYONA YONA WEEKENDERSの出演が決定。こちらも初共演となり、＜あけましておめでたズ 2026＞としてザ・おめでたズの結成の地である北陸にYONA YONA WEEKENDERSを招致する。

◾️配信シングル「鍋でもやろう」

2025年11月7日（金）リリース

配信：https://omedetaz.lnk.to/Nabedemoyarou

◾️＜あけましておめでたズ 2026＞ 2026年1月10日（土）東京 Veats Shibuya

ザ・おめでたズ＆Czecho No Republic

《あけましておめでたズ 2026〜ハッピーの向こう側へ〜》

ゲストDJ/has、imoeda

チケット情報：

チケット先行 2025年10月27日（月）20:00〜2025年11月9日（日）23:59

https://eplus.jp/thaomedetaz-cnr/ 2026年1月24日（土）金沢 REDSUN

ザ・おめでたズ＆YONA YONA WEEKENDERS

《あけましておめでたズ2026》

ゲストDJ/モハメド・アリサ、TORU a.k.a. mr.mellow

チケット情報：https://l-tike.com/thaomedetaz/

◾️＜ザ・おめでたズ 10th Anniversary Tour “拾ツアー 〜東阪富編〜”追加公演＞ 日程：2025年11月8日（土）

会場：東京・Shibuya WWW X

OPEN 17:00 / START 18:00

https://thaomedetaz.tumblr.com/schedule