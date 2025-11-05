【ハニーズのブルー】が大人可愛い！ 40・50代の秋冬に♡「着映えトップス」

冬コーデに華やぎを足したいけれど、甘すぎるカラーは苦手……。そんな大人女性におすすめしたいのが「ブルー」です。爽やかなブルーなら甘すぎず地味すぎず、大人の肌にもすっとなじんでくれるはず。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、着映えしそうなブルートップスをセレクトしました。ラメ感やラッフルフリルが目を惹く、絶妙な甘さがポイントです。

ふわふわ × ラメで華やぐニットカーデ

【GLACIER lusso】「ラメ入りフェザーカーデ」\4,980（税込）

光を受けてキラキラと輝くような、ラメ感が映えるニットカーデ。毛足の長いフェザーヤーン素材で、ふわふわな見た目も魅力的です。爽やかなブルーは、白ワンピに合わせてフェミニンに、黒スラックスに合わせてスタイリッシュにと幅広いコーデで活躍してくれそう。ネイビーのデニムパンツでカジュアルダウンするのもおすすめです。

ラッフルデザインで映えるブラウス

【GLACIER lusso】「ラッフルフリルブラウス」\3,980（税込）

顔まわりに視線を集めるラッフルフリルが、大人の華やかさを演出してくれるブラウス。クールなスモーキーブルーとスマートなバンドカラーの組み合わせで、甘くなりすぎず品よくまとまるのがポイントです。「滑らかで落ち感があり着心地抜群のドビー素材」（公式サイトより）を使用しており、見た目だけでなく着心地のよさにも期待大。デイリーにはもちろん、ジャケットやジレに合わせて、オフィス用に活用するのもありです。

Writer：Anne.M