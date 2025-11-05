3ピースバンド・after20時、誰の心にも訪れる小さくても大切な瞬間を描いた新曲「ゆらゆらゆ」本日リリース
オルタナティブロックの3ピースバンド・after20時（読み：あふたーはちぢ）”が、新曲「ゆらゆらゆ」を本日リリースした。
本楽曲は、日々誰の心にも訪れる小さくても大切な瞬間をボーカル・玉手初美が丁寧に拾い上げ、シンプルながら温かなサウンドがしっかりと支え届ける1曲になっているという。
■セルフライナー
『ゆらゆらゆ』
大切な人との日常生活、一つ一つの瞬間が尊くキラキラしているが、ずっと続くことがない儚さもうっすらと感じるものです。
瞬間の幸せをかみしめながら、未来を見据えながら、お互いを大切にしながら日々を過ごすという気持ちを込めたポップチューン。
■「ゆらゆらゆ」
2025年11月5日（水）リリース
配信リンク：https://big-up.style/NwMwSX0MHo
■＜Meet Meat Music＞
2025年11月29日（土）東京・下北沢THREE
OPEN 11:30 / START 12:00
Act.：晩年、after20時
Guest：kiss the gambler
Special food：いさく a.k.a ちいかわ
ADV \3500 (+1drink)
DOOR \4000 (+1drink)
チケット購入は各演者DMまで
