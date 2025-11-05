サレ妻にもシタ妻にも共感――不倫によって人生が激変するふたりの女性を描いた物語『お宅の夫をもらえませんか？』【書評】
パートナーに浮気された側を「サレ妻」、浮気をした側を「シタ妻」と呼ぶ言葉がSNSを中心に広まっている。だがその言葉の裏には、誰にも気づかれない孤独やすり減っていく心が隠れている。
そんな現代の結婚観に真正面から向き合った作品が『お宅の夫をもらえませんか？』（みこまる：作画、いくたはな：原作/KADOKAWA）だ。ごく普通の主婦がママ友の夫と関係を持ってしまう。身近でリアリティのあるテーマを通して、家庭の中に潜む心の揺れを描いたヒューマンドラマである。
不倫の噂は地域に広まり、忍の妻・香織の耳にも届く。夫の相手がママ友だったと知った香織は、良妻の仮面を脱ぎ捨てて激しく怒りをあらわにする。その姿は決して悪としてではなく、誰の中にもある心の闇として映し出される。そしてふたりの女性は壊れていく家庭の中で、自分を取り戻そうともがいていく。
本作は不倫を肯定する物語ではないが、必要とされたいという誰もが抱く切実な思いを通して、女性たちの心の現実を丁寧に描いている。
結婚という制度の中で、愛とは何か、我慢とは何か、そして夫婦とはどのような関係なのかという問いを、私たちの胸に突きつけてくる。
文＝ネゴト / すずかん