国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（ＭＡＪ）の発表会が５日、都内で行われ、俳優の櫻井海音、お笑いタレントのヒコロヒーらがゲスト出演した。

日本レコード協会など、国内の音楽業界における主要５団体が構成される一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（ＣＥＩＰＡ）による音楽賞で、昨年、京都で第１回が行われた。今年は東京に会場を移し、６月１３日に開催される。

ＭＡＪは最優秀楽曲賞や最優秀アーティスト賞など主要６部門のほか、さまざまなカテゴリーで賞が設けられ、今年は「最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞」「最優秀ロングヒット賞」「最優秀ミュージックビデオ監督賞」など１４部門の賞が新設される。

新設部門の中でヒコロヒーは「最優秀ミュージックビデオ監督賞」に期待をしているという。ストリーミング再生で簡単に聞けるようになったという音楽シーンの中で「ミュージックビデオに触れづらくなっている時代になっているかもしれませんが、個人的にはミュージックビデオが、めっちゃ面白いとかあると、その監督がやっている違うミュージックビデオに飛んだりする」と音楽を楽しんでいるという。だからこそ「めちゃくちゃ楽しみ」だと話した。

また、主要部門の中間発表も行われ、「最優秀アルバム賞」に櫻井はＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫの作品に注目。櫻井は音楽を始めたきっかけがワンオクさんだった」と明かし、「以前、出演していたドラマの主題歌もワンオクさんが担当しており、ライブも観に行った」と話した。