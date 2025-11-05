AKASAKI、新曲「歌ってごめん」本日リリース＋MV公開
AKASAKIが、新曲「歌ってごめん」を本日配信リリースし、合わせてMVを公開した。
本作は、NECパーソナルコンピュータ株式会社「LAVIE」の新商品テレビCMのために書き下ろされた楽曲。今回の新CMは「こころ動かすものを、その手に。」をコンセプトに制作されており、AKASAKIは映像から着想を得て、挑戦する少年の心の揺らぎと成長をテーマに「歌ってごめん」が制作された。LAVIEが掲げる “新しい一歩を踏み出す人を応援したい” という想いを音楽で体現した、エモーショナルで情熱的な楽曲になっているという。
サウンド面では、AKASAKIにとって新たな挑戦となるアコースティックギターサウンドを全面にフィーチャー。演奏には、AKASAKIが自らDMでオファーを送り、共演を実現させたTikTokで人気のギタリスト・KOUJUNが参加している。繊細で温かみのあるギターと、AKASAKIのストレートな歌声が融合したサウンドが印象的な1曲だ。
これまでアニメーションを中心に制作されてきたMVだが、今作では一転、砂丘を放浪する孤独な青年の姿を描いたスケール感あふれる実写映像作品に仕上がっている。広大な景色の中で“挑戦する者の孤独と希望”を映し出した映像は、楽曲のメッセージをより強く、情熱的に表現しているとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️AKASAKI コメント
テレビCMの楽曲を書き下ろさせていただけると聞いたとき、
本当にワクワクして、一気に曲を書き上げました。
“挑戦する少年”というテーマに合わせて、
これまでにないフラメンコのようなリズムや、
アコースティックギターのサウンドを取り入れたことで、
僕自身にとっても音楽的に新しい挑戦になったと思います。
ギターは、僕がずっと大好きだったKOUJUNさんにお願いして弾いてもらい、
レコーディングでも素晴らしい演奏をしていただけて、本当に嬉しかったです。
メロディもキャッチーで、自信を持って“渾身の一曲”と言える作品になったので、
ぜひたくさんの方に聴いてもらえたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️18thシングル「歌ってごめん」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://lnk.to/aksk_18th
◆新テレビCM概要
タイトル：NEC LAVIEシリーズ新テレビCM 「こころ動かすものを、その手に。」篇
配信媒体：TV、YouTube公式チャンネル 他
YouTube公式チャンネルURL：https://www.youtube.com/@NEC121ware
放送エリア：全国
▼新テレビCMストーリー
いつもの図書館。考えごとをしていた彼女は
タブレットで一冊の本を選んだ。
ページをめくり、メモを書き込む。
思考がゆっくりと形を整えていく。
そしてアイデアに導かれるように
彼女の手は自然と動き出す。
感じたものを、感じたままに。
触れるたび、世界が広がっていく。
2つのLAVIEと、一緒に。
関連リンク
◆AKASAKI オフィシャルサイト
◆AKASAKI オフィシャルX
◆AKASAKI オフィシャルInstagram
◆AKASAKI オフィシャルYouTubeチャンネル
◆AKASAKI オフィシャルTikTok