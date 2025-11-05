AKASAKIが、新曲「歌ってごめん」を本日配信リリースし、合わせてMVを公開した。

◆AKASAKI 動画

本作は、NECパーソナルコンピュータ株式会社「LAVIE」の新商品テレビCMのために書き下ろされた楽曲。今回の新CMは「こころ動かすものを、その手に。」をコンセプトに制作されており、AKASAKIは映像から着想を得て、挑戦する少年の心の揺らぎと成長をテーマに「歌ってごめん」が制作された。LAVIEが掲げる “新しい一歩を踏み出す人を応援したい” という想いを音楽で体現した、エモーショナルで情熱的な楽曲になっているという。

ジャケット写真

サウンド面では、AKASAKIにとって新たな挑戦となるアコースティックギターサウンドを全面にフィーチャー。演奏には、AKASAKIが自らDMでオファーを送り、共演を実現させたTikTokで人気のギタリスト・KOUJUNが参加している。繊細で温かみのあるギターと、AKASAKIのストレートな歌声が融合したサウンドが印象的な1曲だ。

これまでアニメーションを中心に制作されてきたMVだが、今作では一転、砂丘を放浪する孤独な青年の姿を描いたスケール感あふれる実写映像作品に仕上がっている。広大な景色の中で“挑戦する者の孤独と希望”を映し出した映像は、楽曲のメッセージをより強く、情熱的に表現しているとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️AKASAKI コメント

テレビCMの楽曲を書き下ろさせていただけると聞いたとき、

本当にワクワクして、一気に曲を書き上げました。

“挑戦する少年”というテーマに合わせて、

これまでにないフラメンコのようなリズムや、

アコースティックギターのサウンドを取り入れたことで、

僕自身にとっても音楽的に新しい挑戦になったと思います。

ギターは、僕がずっと大好きだったKOUJUNさんにお願いして弾いてもらい、

レコーディングでも素晴らしい演奏をしていただけて、本当に嬉しかったです。

メロディもキャッチーで、自信を持って“渾身の一曲”と言える作品になったので、

ぜひたくさんの方に聴いてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️18thシングル「歌ってごめん」

2025年11月5日（水）リリース

配信：https://lnk.to/aksk_18th ◆新テレビCM概要

タイトル：NEC LAVIEシリーズ新テレビCM 「こころ動かすものを、その手に。」篇

配信媒体：TV、YouTube公式チャンネル 他

YouTube公式チャンネルURL：https://www.youtube.com/@NEC121ware

放送エリア：全国 ▼新テレビCMストーリー

いつもの図書館。考えごとをしていた彼女は

タブレットで一冊の本を選んだ。 ページをめくり、メモを書き込む。

思考がゆっくりと形を整えていく。 そしてアイデアに導かれるように

彼女の手は自然と動き出す。 感じたものを、感じたままに。

触れるたび、世界が広がっていく。 2つのLAVIEと、一緒に。