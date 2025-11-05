巨人の浅野翔吾外野手（２０）が秋季キャンプの折り返しとなった５日、「ルーティンに慣れてきました。手のひらは痛いですけど、いい練習になってるんじゃないかなと思います」と充実した表情を浮かべた。

キャンプでは午前７時半にジャイアンツタウン球場に入り、８時間以上みっちりと練習をこなす日々。就寝は午後１０時半、起床は午前５時半という規則正しい生活を続けており、「疲れている分、携帯も見ずに寝られる。それもいいことかな」と笑顔を見せた。さらに「休憩も短い中で、どれだけ効率よく自分の練習ができるかというのはいい勉強になる」と語った。

プロ３年目の今季は一軍で２９試合に出場し打率１割８分７厘。打撃力向上のため、２００６年に巨人で４１本塁打を記録した臨時コーチの李承菀（イ・スンヨプ）氏から直接指導を受けている。浅野は「（臨時コーチに）来ると聞いた瞬間に絶対に話を聞きに行こうと思いました」と初日から積極的にアドバイスを求め、打撃フォームの踏み込み方や力の抜き方などを教わった。

連日、フリーバッティングの際に打撃フォームの確認を重ねている。「スンヨプさんは『今のは良かった』『そこは違う』とはっきり言ってくれる。できていたら『その感じだよ』と言ってくれるので、そこは反復練習だと思ってしつこくやっていきたいなと思います」と語り、「打球の質も変わってきたし、『今のが良かったのはそれ（教え）ができているからだろうな』と分かってきました」とその成果も口にした。