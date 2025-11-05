ロクデナシ、2ndアルバム『六花』詳細＋特設サイト公開
ロクデナシが、12月24日にリリースする2ndアルバム『六花』の全収録曲と参加コンポーザーを公開した。
『六花』には、2024年以降にデジタルリリースした作品に加え、カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オープニングテーマ「カロン」、2年ぶりとなるにんじん作詞・作曲の新曲「眩しすぎた朝」、そして2025年に初タッグが実現したみきとP、Misumiの新曲、今作で初タッグのコンポーザーとなるまふまふ、Aiobahn、シャノンを迎えた新曲6曲を含む全17曲を収録。10月27日よりロクデナシ公式SNSで順次参加コンポーザーの発表が行われ、本日ついに全貌が明らかとなった。
販売形態はFC限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態。FC限定盤、初回限定盤には、2025年4月9日に開催した＜ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演＞の模様を完全収録したBlu-rayを特典として同梱。そして、あぷちとち、周憂、Shuzuku、smile、とどみ、faPka、Y_Yの7名のイラストレーターによる収録曲の世界観を彩るイラストやライブ写真、にんじんインタビューを含めたブックレットが付属するEPサイズ仕様となる。
さらに、＜ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演＞のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE視聴コード」付き「六花」アクリルキーホルダー（FC限定盤のみ）、「NeSTREAM LIVE視聴コード」付き「六花」ステッカー（初回限定盤のみ）が付属する。
そして本日「六花」リリース特設サイトも公開された。アルバムに関する最新情報は随時このページでチェックしてほしい。
ロクデナシは2026年、今回発表されたアルバムと同タイトルの＜3rd Oneman Live「六花」＞の開催も決定している。チケット情報はロクデナシのSNSにて随時発信されるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️2ndアルバム『六花』
2025年12月24日（水）リリース
特設サイト：https://rokudenashi-ninzin.jp/special/
▼収録曲
1.鯨の落ちる街 / The City Where Whales Fall
作詞・作曲：まふまふ 編曲：まふまふ, 三矢禅晃
2.カロン / Charon ※カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オープニングテーマ
作詞・作曲・編曲：ナユタン星人
3.Happiness Umbrella
作詞・作曲：みきとP 編曲：みきとP, 佐々木聡作
4.眩しすぎた朝 / A Blinding Morning
作詞・作曲：にんじん 編曲：yohkyu
5.夏を書き留める / To Write Down the Summer
作詞・作曲・編曲：負け犬
6.エンドロール / End Roll
作詞・作曲：Misumi 編曲：Misumi, Shoma Ito & Sosuke Oikawa
7.リプレイ / Replay
作詞・作曲・編曲：シャノン
8.あやふや / Ambiguous
作詞・作曲・編曲：MIMI
9.草々不一 / Sincerely Yours ※Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第2話主題歌
作詞・作曲・編曲：カンザキイオリ
10.雨景色 / The Shape of Rain
作詞・作曲：Misumi 編曲：Misumi, Shoma Ito & Sosuke Oikawa
11.イオ / Io
作詞・作曲・編曲：ナユタン星人
12.ユリイカ / Eureka ※オリジナルTVアニメーション『終末トレインどこへいく？』エンディング主題歌
作詞・作曲：傘村トータ（LIVE LAB.） 編曲：小松一也
13.花泡沫 / Ephemeral Bloom
作詞・作曲・編曲：ナツノセ
14.言の刃 / Blade of Words
作詞・作曲・編曲：一二三
15.アルビレオ / Albireo
作詞・作曲・編曲：ナユタン星人
16.煩悩 / Restless Mind
作詞：はるな。作曲・編曲：Aiobahn
17.脈拍 / Pulse
作詞・作曲：みきとP 編曲：みきとP, 佐々木聡作
◆FC限定盤（CD＋Blu-ray＋Book＋Goods） NZS-1020 ／ \9,000（税込）
＜FC限定盤特典＞
・Live Blu-ray 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演を完全収録
・EP Size Booklet（48P）
全収録楽曲のIllustraion、にんじんInterview、1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演Live Photo
・『ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演』のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE」視聴コード付き「六花」アクリルキーホルダー
◆初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Book） VIZL-2491 ／ \7,900（税込）
＜初回限定盤特典＞
・Live Blu-ray 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演を完全収録
・EP Size Booklet（48P）
全収録楽曲のIllustraion、にんじんInterview、1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演Live Photo
・『ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演』のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE」視聴コード付き「六花」ステッカー
◆通常盤（CD） VICL-66106 ／ \3,300（税込）
▼初回限定盤Blu-ray収録内容
ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演 2025.4.9 at Zepp Shinjuku
1.アルビレオ
2.僕らの在り処
3.ブリザード
4.言の刃
5.逢瀬のままにあなたのもとへ
6.三時のキス
7.リインカーネーション
8.アマネゾラ
9.ユリイカ
10.子供騙し
11.ばいばいまたあした
12.Slowly〜About You
13.星寂夜
14.スピカ
15.愛が灯る
16.ただ声一つ
17.草々不一
18.心の奥
19.脈拍
20.眼差し
▼チェーン別オリジナル購入特典
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE
「六花」オリジナル缶バッジ
・アニメイト全国各店/アニメイト通販
「六花」オリジナルクリアファイル
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online
「六花」オリジナルポストカード
・Amazon.co.jp
「六花」メガジャケ
・楽天ブックス
「六花」オリジナルクリアしおり
・セブンネットショッピング
「六花」オリジナルカラビナ
・ロクデナシ応援店（VICTOR ONLINE STORE、TSUTAYA RECORDS全国各店、ネオウィング、CD JAPAN）
ロクデナシ オリジナルステッカー
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。
◾️＜ロクデナシ 3rd Oneman Live「六花」＞
https://eplus.jp/rokudenashi/
・2026年3月11日（水）愛知・Zepp Nagoya
開場 18:00 / 開演 19:00
・2026年3月13日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
開場 18:00 / 開演 19:00
・2026年4月17日（金）東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）
開場 18:00 / 開演 19:00
