ロクデナシが、12月24日にリリースする2ndアルバム『六花』の全収録曲と参加コンポーザーを公開した。

『六花』には、2024年以降にデジタルリリースした作品に加え、カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オープニングテーマ「カロン」、2年ぶりとなるにんじん作詞・作曲の新曲「眩しすぎた朝」、そして2025年に初タッグが実現したみきとP、Misumiの新曲、今作で初タッグのコンポーザーとなるまふまふ、Aiobahn、シャノンを迎えた新曲6曲を含む全17曲を収録。10月27日よりロクデナシ公式SNSで順次参加コンポーザーの発表が行われ、本日ついに全貌が明らかとなった。

ジャケット写真

販売形態はFC限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態。FC限定盤、初回限定盤には、2025年4月9日に開催した＜ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演＞の模様を完全収録したBlu-rayを特典として同梱。そして、あぷちとち、周憂、Shuzuku、smile、とどみ、faPka、Y_Yの7名のイラストレーターによる収録曲の世界観を彩るイラストやライブ写真、にんじんインタビューを含めたブックレットが付属するEPサイズ仕様となる。

さらに、＜ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演＞のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE視聴コード」付き「六花」アクリルキーホルダー（FC限定盤のみ）、「NeSTREAM LIVE視聴コード」付き「六花」ステッカー（初回限定盤のみ）が付属する。

そして本日「六花」リリース特設サイトも公開された。アルバムに関する最新情報は随時このページでチェックしてほしい。

ロクデナシは2026年、今回発表されたアルバムと同タイトルの＜3rd Oneman Live「六花」＞の開催も決定している。チケット情報はロクデナシのSNSにて随時発信されるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️2ndアルバム『六花』

2025年12月24日（水）リリース

特設サイト：https://rokudenashi-ninzin.jp/special/ ▼収録曲

1.鯨の落ちる街 / The City Where Whales Fall

作詞・作曲：まふまふ 編曲：まふまふ, 三矢禅晃 2.カロン / Charon ※カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オープニングテーマ

作詞・作曲・編曲：ナユタン星人 3.Happiness Umbrella

作詞・作曲：みきとP 編曲：みきとP, 佐々木聡作 4.眩しすぎた朝 / A Blinding Morning

作詞・作曲：にんじん 編曲：yohkyu 5.夏を書き留める / To Write Down the Summer

作詞・作曲・編曲：負け犬 6.エンドロール / End Roll

作詞・作曲：Misumi 編曲：Misumi, Shoma Ito & Sosuke Oikawa 7.リプレイ / Replay

作詞・作曲・編曲：シャノン 8.あやふや / Ambiguous

作詞・作曲・編曲：MIMI 9.草々不一 / Sincerely Yours ※Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第2話主題歌

作詞・作曲・編曲：カンザキイオリ 10.雨景色 / The Shape of Rain

作詞・作曲：Misumi 編曲：Misumi, Shoma Ito & Sosuke Oikawa 11.イオ / Io

作詞・作曲・編曲：ナユタン星人 12.ユリイカ / Eureka ※オリジナルTVアニメーション『終末トレインどこへいく？』エンディング主題歌

作詞・作曲：傘村トータ（LIVE LAB.） 編曲：小松一也 13.花泡沫 / Ephemeral Bloom

作詞・作曲・編曲：ナツノセ 14.言の刃 / Blade of Words

作詞・作曲・編曲：一二三 15.アルビレオ / Albireo

作詞・作曲・編曲：ナユタン星人 16.煩悩 / Restless Mind

作詞：はるな。作曲・編曲：Aiobahn 17.脈拍 / Pulse

作詞・作曲：みきとP 編曲：みきとP, 佐々木聡作 ◆FC限定盤（CD＋Blu-ray＋Book＋Goods） NZS-1020 ／ \9,000（税込）

＜FC限定盤特典＞

・Live Blu-ray 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演を完全収録

・EP Size Booklet（48P）

全収録楽曲のIllustraion、にんじんInterview、1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演Live Photo

・『ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演』のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE」視聴コード付き「六花」アクリルキーホルダー ◆初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Book） VIZL-2491 ／ \7,900（税込）

＜初回限定盤特典＞

・Live Blu-ray 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演を完全収録

・EP Size Booklet（48P）

全収録楽曲のIllustraion、にんじんInterview、1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演Live Photo

・『ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演』のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE」視聴コード付き「六花」ステッカー ◆通常盤（CD） VICL-66106 ／ \3,300（税込） ▼初回限定盤Blu-ray収録内容

ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演 2025.4.9 at Zepp Shinjuku

1.アルビレオ

2.僕らの在り処

3.ブリザード

4.言の刃

5.逢瀬のままにあなたのもとへ

6.三時のキス

7.リインカーネーション

8.アマネゾラ

9.ユリイカ

10.子供騙し

11.ばいばいまたあした

12.Slowly〜About You

13.星寂夜

14.スピカ

15.愛が灯る

16.ただ声一つ

17.草々不一

18.心の奥

19.脈拍

20.眼差し ▼チェーン別オリジナル購入特典

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

「六花」オリジナル缶バッジ

・アニメイト全国各店/アニメイト通販

「六花」オリジナルクリアファイル

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

「六花」オリジナルポストカード

・Amazon.co.jp

「六花」メガジャケ

・楽天ブックス

「六花」オリジナルクリアしおり

・セブンネットショッピング

「六花」オリジナルカラビナ

・ロクデナシ応援店（VICTOR ONLINE STORE、TSUTAYA RECORDS全国各店、ネオウィング、CD JAPAN）

ロクデナシ オリジナルステッカー ※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜ロクデナシ 3rd Oneman Live「六花」＞

https://eplus.jp/rokudenashi/ ・2026年3月11日（水）愛知・Zepp Nagoya

開場 18:00 / 開演 19:00

・2026年3月13日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside

開場 18:00 / 開演 19:00

・2026年4月17日（金）東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）

開場 18:00 / 開演 19:00