Daizyが、11月12日に配信シングル「Stay」をリリースすることを発表した。

本楽曲は、出逢いと別れが繰り返される日々の中で、思わず歩みを止めてしまうような“特別な出逢い”について描かれた1曲だという。前と後で世界の見え方がまるで変わってしまうような、そんな心を揺さぶる瞬間や、まさに一世一代とも思える出逢いにフォーカスを当てているとのこと。大きな愛情と未来への希望が感じられる、広々と明るいサウンドも印象的で、なんとも心地よい1曲に仕上がっている。

ジャケット写真

■デジタルシングル「Stay」 2025年11月12日（水）配信リリース

■＜ワンマンライブ「Daizy LIVE 2025 “Hollowness”」＞ 2026年1月18日（日）OPEN 17:30 / START 18:00

会場：東京・渋谷O-nest 2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:30 / START 18:00

会場：大阪・北堀江club vijon（アクセス：https://vijon.jp/map/） ▼チケット

前売り VIPチケット［優先入場、限定グッズ付き］10,000円（税込）

通常チケット 5,000円（税込）

※オールスタンディング ※ドリンク代別途必要、未就学児入場不可

チケット受付：https://l-tike.com/daizy/