Daizy、世界が変わるほどの出逢いを描いた新曲「Stay」配信リリース決定
Daizyが、11月12日に配信シングル「Stay」をリリースすることを発表した。
本楽曲は、出逢いと別れが繰り返される日々の中で、思わず歩みを止めてしまうような“特別な出逢い”について描かれた1曲だという。前と後で世界の見え方がまるで変わってしまうような、そんな心を揺さぶる瞬間や、まさに一世一代とも思える出逢いにフォーカスを当てているとのこと。大きな愛情と未来への希望が感じられる、広々と明るいサウンドも印象的で、なんとも心地よい1曲に仕上がっている。
■デジタルシングル「Stay」
2025年11月12日（水）配信リリース
■＜ワンマンライブ「Daizy LIVE 2025 “Hollowness”」＞
2026年1月18日（日）OPEN 17:30 / START 18:00
会場：東京・渋谷O-nest
2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:30 / START 18:00
会場：大阪・北堀江club vijon（アクセス：https://vijon.jp/map/）
▼チケット
前売り VIPチケット［優先入場、限定グッズ付き］10,000円（税込）
通常チケット 5,000円（税込）
※オールスタンディング ※ドリンク代別途必要、未就学児入場不可
チケット受付：https://l-tike.com/daizy/
