見逃せないアウトドアコラボが実現！メレルの定番「モアブ2」と組んだのはグラミチ

アメリカ発のアウトドアブランド MERRELL（メレル）が、アウトドアアパレルブランド GRAMICCI（グラミチ）とのコラボレーションモデル「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI（モアブ 2 サイレン X グラミチ）」（2万2000円）を発売しました。

初のコラボモデルは、MERRELLのアイコン的ハイキングシューズ「MOAB」をベースに再構築。2つのブランドが大切にしてきた自然への敬意と、厳しいフィールドに果敢に挑戦する冒険者たちへのエールとも取れる1足に仕上がっています。

そもそも2つのブランド、実は創業が1981年（MERRELL）、1982年（GRAMICCI）とわずか1年違い。いずれも誕生から今日までアウトドア業界に多大な影響を与えてきており、MERRELLは、“LET’S GET OUTSIDE”を合言葉に、最も売れているハイキングシューズ「MOAB」などを展開。

一方、ヨセミテのクライミング・カウンターカルチャーをルーツに持つGRAMICCIは、“動き”に特化したウエアでクライマーからストリートまで多くのユーザーに支持されてきました。両者の共通項や歴史を考えると、今回のコラボは必然と言っても過言ではないのかもしれません。

▲DARK CITRON

「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI」のベースとなった「MOAB」は、さまざまなフィールドに対応する機能性に加え、独自のラスト（木型）により唯一無二の履き心地と安定性を実現したモデル。2007年発売のオリジナルデザインを踏襲しつつ、常にトレイルランナーに寄り添い進化を遂げてきました。

コラボモデルでは、“ヘリテージ（伝統）”と“ムーブメント（動き）” を核に、新たな視点でデザイン。高いパフォーマンスに、アーバンな雰囲気をプラスしています。

アッパーデザインには「SIREN WEB」コレクションの特徴的な構造を取り入れ、通気性の高いメッシュアッパーと、風合い豊かなヘアリースエードをメインに唯一無二の存在感を演出。リサイクル素材100%のウェビングにはGRAMICCIオリジナルのジグザグデザインを採用、遊び心と躍動感を感じる良いアクセントにも。

ミッドソールには、軽量かつクッション性の高いEVAフォームを採用。アウトソールには、高いグリップ力と耐久性を誇るMERRELL専用 Vibram TC5+アウトソールを取り入れ、トレイルから街中まで、幅広いフィールドでの快適な歩行をサポートします。

また、つま先には補強構造として耐摩耗性に優れたスクラッチバートゥアップを、ミッドソールの踵部分にはメレル エアークッション（カップ状の衝撃吸収材）で長時間歩行の安定性に加え、疲労軽減にコミット。長く愛用しながら、履き続けられる工夫が満載なんです。なお、メッシュ＆Lycra ライニングで、使用中の臭い問題や不快感対策もバッチリです。

▲DARK EARTH

カラーは華やかさのあるDARK CITRONと、自然みあふれるDARK EARTH。ユニセックス仕様で、サイズは24.0〜30.0cmです。

今年の秋冬は、トレイルから岩場、さらに街中まで、あらゆるフィールドをこの1足で冒険してみてはいかがでしょう。

