女優の寺島しのぶ(52)が5日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。交際し始めた頃に、夫から言われた衝撃的な言葉を明かした。

寺島は2007年にフランス人のアートディレクター、ローラン・グナシア氏と結婚。12年9月に長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀を出産した。

文化の違いを感じるか？と聞かれた寺島は「日々ですね。だいぶ長く結婚生活たちましたけど、まったく慣れない」と言い、「本当に個人主義だし、自分で決めて、自分で選択して、自己責任を取ってっていう。あと、議論の国だから、同じような意見を言っていても“いや、それは…”という議論が延々続く」と説明した。

また、交際当初はフランス語もあまりわからなかったため「私はしゃべることもできないし、適当に“ふんふん”と相づちを打っていたんですよ。そうすると“君はつまらない女だ”って」と衝撃的な言葉を明かし「絶対おなかの中で違うことを思っているくせに、“ふんふん”って言っているから、相手として凄いつまらないって言われちゃって」と語った。

ホラン千秋が「カチンとこないんですか？」と聞くと「だから、日々頑張って語学勉強している」と言ったが「でもなかなかフランス語は難しいですね〜」と苦笑していた。