去年元日の能登半島地震で被災した人たちをアートで支援する計画です。穴水町では今も（9月末時点）532の仮設住宅に498世帯1008人が暮らしています。3年生（七福神のデザイン担当）「早く無事に暮らせるように落ち着けるようにと願いながら作っています」この日、美術専攻の生徒たちが制作していたのは折り鶴を貼って作るモザイクアートです。「美術を通して元気や勇気を与えたい」と穴水町の仮設住宅にモザイクアートを届けることにしました。3年生「自分にできることってそれこそ募金活動とかそういうのしかないなって考えていて。みんなで何やるってずっと考えてきてできることあるんだって気づきがあって良かったです」七福神がデザインされた作品に…。大漁旗をイメージした縦180センチ、横270センチのモザイクアート。能登地方はスルメイカ漁が盛んなことから巨大なイカと招き猫が描かれています。さらに…。共越の文字。宮澤洋祐教諭「共越ですね。遠く離れていますが私たちと一緒にいろいろな困難を乗り越えていこうということから生徒たちが考えました」モザイクアートに使われた折り鶴は1万5000羽。市内の小中学生や住民が協力してくれました。1羽1羽に思いが込められています。3年生「多くの例えば高遠の地域の人も関わってるし留学生の方に鶴を折ってもらったりしたので本当にいろんな人が応援してるんだよなっていうのを伝えに行ける作品だと思います」モザイクアートの他にも生徒たちは入浴剤を手作りしました。3年生「心も体も温まってほしいと思って、いい匂いとか安らぐような入浴剤を作っています」音楽専攻の生徒たちは美術専攻のプロジェクトを知り、自分たちも歌を届けたいとオリジナル曲「共鳴」を作りました。3年生「私そのとき祖母の家にいて自分の家にいなかったのもあって、ものすごく不安で震度3ぐらいだったんですけど、それでもすごく不安だったので現地の方はもっと強い不安とか恐怖とかがまだあると思うので、それを少しでも払拭できるようにできればなって思います」「離れていても心でつながっている」。その思いを伝えたいと生徒たちはあす６日から1泊2日の日程で穴水町の高校生と交流したり仮設住宅で支援活動を行ったりします。まだ完成していない「共越」の“越”の字を穴水町の住民と一緒に完成させたいとしています。