女優の寺島しのぶ(52)が5日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。毎日の朝食について語った。

寺島は2007年にフランス人のアートディレクター、ローラン・グナシア氏と結婚。12年9月に長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀を出産した。

この日は「国際結婚した家の食卓をのぞいてみた！」をテーマに番組は進行。寺島は「うちはそれぞれやっていることがあって、凄く忙しいんですね。週末に3人で囲んで食べるというようにしています」と、語った。

実家にいた時には、毎日家族で食卓を囲んでいたが、「ローランと結婚してからは、主人はコーヒーにパンも食べるかなっていう感じ。眞秀と私はちゃんと和食を食べるようにしているので別々になっちゃいますね」と語り、「週末だけ共通するものを食べる。それがいいんだかどうだかわからないんですけど」と語った。

父がアイルランド人、母が日本人のタレントのホラン千秋も、実家では父が和食をほとんど食べないため、母が2種類の料理を作っていたと言い「それが当たり前、それが普通と思っていた。だから、みんなが同じものを同じ時間に食べるっていうことがあまりなかったので、日本の家庭ってそうなんだって」後になって知ったという。父は「好きなタイミングで好きな時に、自分の食べたいものを食べるみたいな…」と言い「母は、大変といいながらも幸せそうでしたね、家族のためにって好きだったんで」と振り返っていた。