犬に絶対やってはいけない『ダメ対応』7選

犬のしつけでやってしまいがちな行動の中には、信頼関係を壊したり、問題行動を悪化させるリスクがあるものもあります。ここでは「これは避けたい」という代表的なNG対応を7つ紹介します。

1.感情に任せて怒鳴る・叩く

怖がらせて言うことを聞かせようとすると、犬は恐怖心だけを感じ、信頼を失ってしまいます。

叩く・怒鳴るといった暴力的な対応は、しつけではなく「支配」となり、関係性を悪化させる原因となるでしょう。

2.叱るタイミングがズレている

犬は数秒前の行動しか結びつけられません。問題行動のあと時間が経ってから叱っても「なぜ怒られているのか分からない」状態になり、混乱や不安を招きます。

3.無視しすぎる・完全に放置する

しつけのつもりで無視を続けすぎると、犬は不安や孤独を感じ、甘えや問題行動がエスカレートすることがあります。適切なタイミングで関心を向けることが大切です。

4.一貫性のない対応

昨日は許されたのに今日は怒られる…。こうした一貫性のない態度は、犬にとって混乱のもと。ルールや対応は家族で統一することが重要です。

5.名前を叱るために使う

「コラ！○○！」と名前を呼ぶたびに叱ると、犬は自分の名前にネガティブな印象を持ってしまいます。呼び戻しができなくなったり、呼ばれても寄ってこなくなったりするかもしれません。

6.要求吠えや飛びつきにすぐ応える

吠えると構ってもらえる、飛びつけば注目してもらえると学習すると、その行動がどんどん強化されてしまいます。望ましくない行動に対しては、冷静に無反応を貫くことが必要です。

7.比較や期待の押し付け

「前の子はできたのに」「もっとこうしてほしい」など、他の犬との比較や一方的な期待は、犬にプレッシャーやストレスを与えてしまいます。その子のペースや個性に合わせた接し方が基本です。

なぜ逆効果なのか？犬の心と行動の関係

犬は感情にとても敏感な動物です。人間の態度や声のトーン、接し方のちょっとした変化にも反応し、そこから行動を学んでいます。

たとえば、恐怖で動きを止めたように見えても、それは「理解して従った」わけではありません。恐怖や混乱で固まっているだけというケースも多いのです。

しつけは「正解を伝える」ことが目的であり、脅して黙らせるものではないことを忘れないようにしましょう。

しつけに必要なのは「ダメ」よりも「どうしてほしいか」

しつけというと「ダメ！」「やめて！」と制止することに意識が向きがちですが、それだけでは犬は本当に理解できません。

犬は「禁止された行動」ではなく「してほしい行動」を教わることで、自信を持って動けるようになるのです。

たとえば、飛びつき癖のある犬に「ダメ！」と何度も叱っても、犬は「飛びついてはいけない」ことよりも、「構ってもらえた！」という印象を強く持ってしまうこともあります。これは、行動の目的（注目を引く）に飼い主が反応してしまっているからです。

代わりに「飛びつかずにおすわりをしたら撫でてもらえる」というルールを教えると、犬は「こうすればいいんだ」と納得し、落ち着いた行動が定着していきます。これは、すべてのしつけに共通しています。「吠えたら叱る」ではなく、「静かにできたら褒める」。「噛んだら怒る」ではなく、「噛まずに遊べたらご褒美」。

つまり、犬には「禁止」よりも「成功体験」が必要なのです。うまくできたときに褒めてもらうことで、犬は「これは正しい」と理解し、自信と安心感を持って行動できるようになります。

しつけは罰ではなく、愛情とルールを伝えるためのコミュニケーション。「ダメ」だけで終わらせず、「こうしてくれるとうれしいよ」というメッセージを、ぜひ伝えてあげてください。

まとめ

犬にとっての「しつけ」とは、飼い主との信頼を深める大切なコミュニケーションです。叱るよりも、褒めること。強制よりも、理解を促すこと。

そして何より、「この人と一緒にいたい」と思える関係性を築くことが、しつけの基本です。「つい怒ってしまった…」という日があっても大丈夫。今日から少しずつ、愛犬に伝わる関わり方を意識していきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)