おじいちゃんが「超大型犬に愛され過ぎた」結果、部屋を出た瞬間に…？超大型犬が慌てて見せた「必死の捜索」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で796万回再生を突破し、「ストーカーｗ」「愛されてますねぇ」といったコメントが寄せられています。

【動画：おじいちゃんが『超大型犬に愛され過ぎた』結果→部屋を出た瞬間に…慌てて見せた『必死の捜索』】

おじいちゃんがいない！？

Instagramアカウント「doremi_nouta」に投稿されたのは、おじいちゃんが部屋を出て行った時の、グレートピレニーズの女の子「ドレミ」ちゃんの様子。おじいちゃんはチラッとドレミちゃんを見て、サッとどこかへ行ってしまったよう。

その様子をじっと見ていたドレミちゃん、「？？？」となりながらも、おじいちゃんがいなくなったことに気が付いた様子。「どこ行った！？」と部屋を駆けながら、おじいちゃんを探します。

焦って大捜索

「ワゥワゥッ」と「置いていかないでっ」の気持ちを表現しながらソワソワしてしまうドレミちゃん。勢い余って、お部屋にいた飼い主さんに激突しそうになってしまったんだとか。

少しだけ開いたドアをお鼻でグイッとこじ開けて、ドレミちゃんは勢いよくお部屋を飛び出して行きます。階段を駆け上がっていくと、無事おじいちゃんを発見することに成功。

無事に発見！

「いた！」と尻尾をブンブン振って、喜び全開のドレミちゃん、尻尾からも特大のおじいちゃん愛があふれている様子。「何しにきたんだよ～」とおじいちゃんに言われながら、ナデナデしてもらいます。

その後は座っているおじいちゃんの足にアゴを乗せて、ドレミちゃんは再びナデナデしてもらったのだそう。思わず「必死の捜索」をしてしまうくらい、おじいちゃんへの愛が深すぎるドレミちゃんなのでした。

投稿には「ストーカーｗ」「愛されてますねぇ」「愛おしすぎる」「おじいちゃんになりたい」「いいなぁー」「幸せの極み」といったコメントが寄せられています。

ドレミちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「doremi_nouta」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「doremi_nouta」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。