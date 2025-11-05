木村拓哉、大人の余裕たっぷりのメガネ姿を披露！スタイリッシュかつ自然体なライフスタイルを体現

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズは、このたび日本と台湾のグローバルアンバサダーに木村拓哉を起用。「進化する大人」をテーマにした新CMを11月5日より全国で放映開始する。

本CMでは、「進化する大人」をテーマに、日常に溶け込みながらも確かな進化を遂げるメガネの“普遍性”と“革新性”を表現している。

「クロコダイル」篇では、木村と”クロコダイル”をモチーフに展開。クロコダイルは地球上で長い歴史を持つ原始的な動物の一つで、外見は太古の昔からほとんど変化がない一方、体内構造は進化を続けていると言われている。

メガネもまた、18世紀にイギリスでテンプル（つる）付きの形が発明されて以来、外見こそ大きく変わらないものの、薄型レンズや遠近両用、カラーレンズなど機能面では進化を重ねてきた。有機物と無機物という違いはありながらも、変わらないようでいて進化を続ける“普遍的な存在”という共通点を通じて、メガネが持つ普遍性と革新性を象徴的に描いている。

「黒い涙」篇では、“黒い涙”が印象的なモチーフとして登場。年齢を重ねると、時に憤り、不安、虚勢、喜びといった様々な感情が交錯するが、外界の出来事に一喜一憂せず、それらの感情を飲み込んで人と向き合うことこそ“大人の余裕”であり、その積み重ねが“深みのある黒”を生み出す。“黒い涙”は、悲しみだけでなく、人の内に宿る感情の深みと成熟を象徴している。

また、本CMでは木村がOWNDAYSの新作「BACK in BLACK（バックインブラック）」シリーズのクロブチメガネや遠近両用メガネを着用。独自の世界観の中で、スタイリッシュでありながら自然体に、大人のライフスタイルを体現した。

映像はCGを一切使用せず、光・色彩・造形の演出によって、メガネが時間や環境を超えて日常に寄り添いながら進化し続ける姿をリアルに描き出している。