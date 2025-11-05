乃木坂46筒井あやめ・黒見明香・弓木奈於、それぞれの“得意分野”で魅力を広げる4期生

乃木坂46の4期生は、グループの中心として活動しながらも、それぞれが自分なりの得意分野を広げ、外のフィールドでも存在感を発揮している。活動の場が多岐に渡る現在のアイドルシーンにおいて、“自分らしさ”がしっかりと形になっている印象だ。そこで本記事では、そんな4期生の中から3人のメンバーをピックアップし、多彩な活躍に注目したい。

まず、筒井あやめは落ち着いた佇まいと柔らかな空気感で、広告・ビジュアル領域を中心に着実な信頼を積み重ねているメンバーだ。現在はスタイリング剤ブランド「マトメージュ」やメンズライン「マトメージュオム」のWeb CMに出演しており、華麗な装いで商品イメージを的確に体現。ファッション誌『bis』のレギュラーモデルとしても活動しているほか、今年6月には1st写真集『感情の隙間』を発売し、好評を博した。21歳を迎えた今、少女らしさと大人っぽさが同居する唯一無二の魅力が光っている。

また、日本語に加えて英語・中国語も話せるという才女の黒見明香は、主に社会啓発のフィールドで活躍している。厚生労働省が推進する「知って、肝炎プロジェクト」ではスペシャルサポーターとして活動し、国立感染症研究所の一般公開イベントにも出演。肝炎に関する正しい知識を若い世代に届けた。また、特殊詐欺被害を防止するための広報啓発を行う「ストップ・オレオレ詐欺47〜家族の絆作戦〜」プロジェクトチームの特別防犯支援官も務めており、アイドルとして活躍しながらも、社会的に意義のある大切な役割を担っている。

そして、弓木奈於は“弓木ワールド”と呼ばれる独特な世界観を武器に、バラエティでも活躍。先日には『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に登場し、7人きょうだいの次女という個性を活かしたトークと、出演者との軽妙な掛け合いでスタジオを笑いに包んだ。一方で、今年はカンテレ・FODドラマ枠第1弾として放送された『未恋〜かくれぼっちたち〜』で売れっ子アイドル漫画家・深田ゆずを演じたり、京都府出身ということから京都市役所のCMに出演したりと、さまざまなジャンルで活躍しているのも彼女の強み。今後もマルチな魅力を発揮してくれることだろう。

3人の活動は個人の知名度を高めるのみならず、乃木坂46という名前をより多くの人に広める役割も担っているのではないだろうか。こうした“個の強み”はグループがさらに飛躍していく上で、大きな武器となりそうだ。