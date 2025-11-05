犬に愛される飼い主さんがよくする行動5選

犬に好かれる人は、特別なテクニックを使っているわけではありません。共通しているのは、犬の立場で考え、行動していることです。犬は言葉ではなく、態度や空気で人を判断します。優しさや安心感、そして一緒にいて心地よい雰囲気を持つ人に強い信頼を寄せます。

1.よく褒める

犬は褒められることで自信を持ち、飼い主さんとの信頼関係を築きます。「いい子だね」「すごいね」と声をかけるだけでも効果的ですが、重要なのはタイミングです。望ましい行動をした際に褒めることで、犬は「これをすると嬉しいことがある」と学びます。

また、声のトーンや表情も大切です。笑顔と柔らかい声で伝えることで、犬は安心し、飼い主さんの感情をポジティブなものとして受け取ります。

褒め上手な人は、犬に溺愛される最高のパートナーとなるでしょう。

2.犬が楽しいこと・喜ぶことをする

犬に心から愛される人は「この人といると楽しい！」というポジティブな経験を、愛犬にたくさん与えています。そのためには、ただご飯やお世話をするだけでなく、愛犬の「好き」を理解し、それに合わせた遊びなどを提供することが大切です。

特に犬が喜ぶのは、狩猟本能を満たす「追いかける遊び（ボール投げなど）」や、嗅覚を使う「ノーズワーク（宝探しゲーム）」です。遊びを通して犬の欲求を満たし「疲れたけど楽しかった！」という満足感を与えることで、あなたの存在が愛犬にとって最高に楽しいものとして記憶されます。

犬との遊びの時間は、愛情を深める絶好のコミュニケーションタイムなのです。

3.適度なスキンシップとコミュニケーション

犬に溺愛される人は、常にべったりと甘やかすのではなく、適度なスキンシップと質の高いコミュニケーションを心がけています。

例えばスキンシップは、犬がリラックスしているタイミングに行いましょう。このとき、優しく撫でることで幸せホルモン「オキシトシン」がお互いに分泌され、安心感や幸福感が得られ、信頼と愛情が深まると言われています。

また、普段からのコミュニケーションも大切です。犬は穏やかな声や態度を好み、目を細めるアイコンタクトや優しい声かけに安心します。

4.落ち着いた態度で接する

犬に溺愛される飼い主さんは、穏やかで落ち着いた雰囲気をまとっています。犬は人の感情にとても敏感で、声のトーンや表情の変化を敏感に感じ取る動物です。どんなときも落ち着いて優しく接してくれる人には、自然と信頼を寄せます。いたずらをしたときも冷静に対応し、決して感情的にならない人が好まれるでしょう。

一方で、感情的に怒鳴ったり、態度が急に変わったりする人は苦手です。「この人はいつ怒るんだろう」と警戒してしまい、安心して甘えられなくなるためです。

愛犬に愛されたいならば、いつも落ち着いた態度で接するように心がけましょう。

5.犬のペースを尊重する

犬に溺愛される人は、自分の都合ではなく、愛犬の「今」の気持ちやペースを尊重します。犬にも人間と同じように「今はそっとしておいてほしい」という気分のときや、遊び疲れて眠りたいときがあります。愛犬がベッドで休んでいたり、そっぽを向いていたりするときは、無理に構ったり、しつこく遊びに誘ったりしないようにしましょう。

また、初対面のときは、自分から触ろうとせず、犬が自分から近づいてくるまで静かに待ちましょう。この「待つ」姿勢は、犬にとって「この人は安心できる存在だ」という信頼につながります。

つまり、犬の行動を観察し、今どんな気持ちなのかを察して接することができる人こそ、犬に溺愛されやすいと言えるでしょう。

犬にモテるためにはどうしたらいい？

犬にモテるための秘訣は、好かれようとするよりも、安心できる存在になることです。犬は本能的に、自分にとって安全だと感じる人を選びます。例えば、強い声や急な動きは警戒の対象になりやすいので、落ち着いた態度を心がけましょう。

また、犬を観察する力も重要です。表情やしっぽの動き、耳の向きなどから気持ちを読み取り、それに合わせて行動することが信頼につながります。

さらに、日常的に笑顔で接する人は、犬にとって魅力的です。モテる飼い主さんになりたいなら「一緒にいると心地いい人」を目指しましょう。

まとめ

愛犬に心から溺愛されるために必要なのは、特別なスキルではなく、日々の接し方と「安心感」です。常に穏やかで一貫した態度で接し、アイコンタクトやスキンシップ、遊びを通じて惜しみなく愛情を伝えましょう。さらに、愛犬の気持ちやペースを尊重する姿勢が大切です。

また「この人と一緒なら安全で楽しい」というポジティブな経験の積み重ねが、飼い主さんへの深い信頼と愛情につながります。