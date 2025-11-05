10月、鹿児島県の種子島宇宙センターから国際宇宙ステーションに物資の補給を行う補給機が打ち上げられました。この補給機に搭載された物資の1つが三条市で収穫された「ナシ」です。宇宙旅行に旅立ったナシの生産農家が喜びを語りました。



宇宙へ羽ばたいたいまが旬のナシ。



「中身これ、ほら、きれい」

Ｑ）どうですか出来栄え？

「おいしいですよ。ほっぺた落ちると思いますよ、食べたら」





三条市の土田農園で栽培されているナシ「新興」です。「新興」は県内で誕生したこの時期食べごろのナシですが温度管理をすれば常温でも1か月以上品質を保てることから長期で滞在する宇宙飛行士に適しているといいます。このナシをのせたH3ロケット7号機が10月26日、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。ロケットが搭載していた無人補給機は無事に国際宇宙ステーションに到着。新型の無人補給機には冷蔵や冷凍設備も新たに搭載され冷却が必要な実験サンプルも運ぶことができるといいます。生産者の土田広樹さん。三条市でナシやル レクチエを29年育てているナシ農家です。大切に育てたナシが宇宙へ旅立ったことについては…〈土田農園 土田広樹さん〉「思ったよりすごいことなのかなというところで。（宇宙飛行士は）地球を離れて何か月か経っていると思うので、こういった生鮮食品も食べる機会がすごく少ないので、ぜひ地球を思い出しながら味わって食べてもらえたらうれしいです」新興は水分量が多いことが特徴。みずみずしくシャキシャキとした食感で甘みと酸味のバランスが取れた品種です。ナシの宇宙旅行…きっかけはおととし10月に受けた流通経済研究所からの連絡。その後、検査などを経てことしJAXA宇宙航空研究開発機構から正式なオファーが届きました。〈土田農園 土田広樹さん〉「いままでの宇宙食は向こう（宇宙）に行っている方の栄養を満たす、生命を維持するものだったけど、だんだんストレスを緩和するとか、こういったもの（ナシ）が送れるようになったことで心のケアまでできるようになったのかな」宇宙に届けられた新潟のナシ。宇宙で食べられるほか保存状態について実験も行われるということです。