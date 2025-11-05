「体力凄すぎ」倖田來未、ライブ終わりに家族でアメリカ旅行へ！ プロレスラーらとのプライベートショット公開
歌手の倖田來未さんは11月4日、自身のInstagramを更新。アメリカ・フロリダ州オーランドを訪れたことを報告するとともに、プロレス選手たちとのプライベートショットを公開しました。ファンからは驚きの声が寄せられています。
【写真】倖田來未＆プロレスのスター選手の交流ショット
今回の旅行では、元日本女子プロレスラーの坂井澄江さんをはじめ、MLW所属のマット・リドル選手や、WWE傘下の育成ブランド・NXTで活動するルシエン・プライス選手、日本でも試合に出場しているスタリオン・ロジャース選手らと交流したことを明かしており、写真にもその様子が収められています。倖田さんは「てんやわんやからの極上の旅になりました！」と旅の感想をコメントしています。
この投稿にファンからは、「くぅちゃんほんとアクティブすぎるー！！どこからそんな体力がっっ」「家族で素敵な時間を過ごせて良かったね」「そしてそんな楽しい思い出を共有してくれてありがとう」「くぅちゃんのとびきりの笑顔が癒される」「東京公演おわりにこのスケジュールすごすぎる」「東京公演終わりからのオーランドは体力凄すぎです」と、驚きと称賛の声が多数上がりました。
(文:勝野 里砂)
「アクティブすぎる」倖田さんは「東京公演終わり家族でオーランドへ行ってまいりました！」とつづり、10枚の写真と1本の動画を掲載。ラフなTシャツ姿の倖田さんが写っています。
25周年記念ライブを開催ファンのコメントにある「東京公演」とは、10月18、19日に京王アリーナTOKYOで開催された、倖田さんのデビュー25周年記念ライブ「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」です。“De-CODE”という単語には、これまでの倖田さんの歩みを読み解くというコンセプトが込められています。12月には大阪城ホールでの公演も控えている倖田さん。体調に気を配りつつ、アクティブに日々を過ごしてほしいですね。
