阪神梅田に“ブリュレ×チーズ”の新スイーツ登場へ 全国でここだけ、東京駅限定の姉妹店【メニュー例】
東京駅限定のブリュレスイーツ店「ブリュレメリゼ」（株式会社グレープストーン）初の姉妹ブランド「BRULEE MERIZE Merchee（ブリュレメリゼ・メルチー）」が、大阪・阪神梅田本店に11月12日オープンする。
【写真多数】“ブリュレ×チーズ”…パリとろの到達点
ブリュレメリゼ・メルチーは、“ブリュレ×チーズ”がテーマの新スイーツブランド。大阪限定のブリュレとチーズのマリアージュが楽しめる。
【ショップ名】BRULEE MERIZE Merchee（ブリュレメリゼ・メルチー）阪神梅田本店
【オープン日】2025年11月12日（水）
【場所】阪神梅田本店 地下1階
【営業時間】10:00〜20:00
※表示の価格は参考小売価格
■ブリュレバスクチーズ ブリュレ・メルチー
ブリュレとチーズの魅力が掛け合わさった、メルチーのシグネチャースイーツ。酪農王国オーストラリア産のクリームチーズを使用し、外はしっとり、中はとろっと瑞々しいまま焼き上げた。直火でひとつひとつ丁寧にブリュレすることで、パリッと香ばしい食感の内側から、とろけるチーズがあふれだす。横にねかせることで実現した「パリとろの到達点」。
※生菓子
3個入 1944円（本体価格1800円）
店頭販売時間：午前10時開店〜、午後4時〜 の1日2回販売 ※ひとり様2箱まで
■ブリュレクリーミーアマン
パリッとブリュレがおいしいあのクイニーアマンのようなパイ生地に、クリームをサンドした欲張りスイーツが大阪限定で誕生。キャラメリゼしたカリッと食感と、バターの香り漂う多層感のあるパイ生地はまるでクイニーアマン。さらにギルティに、チーズショコラクリームをぷっくりと挟み、背徳感溢れるご褒美スイーツが完成した。
4個入 1080円（本体価格1000円）
8個入 2160円（本体価格2000円）
■ブリュレクリームタルト
マダガスカル産バニラとラムの香りで芳醇なカスタード風味に仕立てた、とろっと柔らかなクリーム。さくっと焼いたココットタルトに流し込み、直火でパリッと香ばしくブリュレしました。ほろ苦いキャラメルソースがアクセント。
4個入 907円（本体価格840円）
8個入 1814円（本体価格1680円）
12個入 2721円（本体価格2520円）
■ブリュレフィナンシェ
北海道発酵バターと香り高いスペイン産アーモンドを使ったバターフィナンシェ｡表面を香ばしく焦がしたブリュレショコラスプレッドを埋め込んで、しっとりとジューシーに仕上げた。
4個入 1134円（本体価格1050円）
■3種のブリュレギフト
大阪限定「リュレクリーミーアマン」、パリとろ食感が香ばしい「ブリュレクリームタルト」、しっとり焼いた「ブリュレフィナンシェ」3種のブリュレスイーツを贅沢に楽しめる。
13個入 3240円（3000円）
22個入 5400円（5000円）
■OPEN記念発売セット「3種のブリュレギフト 6個入」
自慢のブリュレスイーツ3品を味わえる、よくばりなトライアルボックス。
6個入 1512円（本体価格1400円）間】
2025年11月12日(水)〜なくなり次第終了（合計8000箱）
※ひとり5箱まで
