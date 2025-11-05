時間にゆとりができたシニア世代。お金の使い方を工夫しながら、今できる旅行を楽しみたいという人は多いはず。年金暮らしの中でどう旅を計画しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住63歳女性のケースを紹介します。

現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。

では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。

回答者プロフィール

回答者本人：63歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：東京都
現在の現預金：10万円、リスク資産：なし

現在の収支（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：なし
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：11万円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

年金以外の収入：給与収入2万〜20万円（変動あり、月10日程度）

ひと月の支出：17万円

「行ってよかったシニアの旅先は伊豆下田温泉」

現役引退後は「1年に1回程度、パートナーと2人旅」をすることが多いという今回の投稿者。

シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年9月にパートナー」と訪れた「3泊4日の伊豆下田温泉」旅行だそう。

現地では「4日間とも好天に恵まれ、エメラルドグリーンの海や紺色の青い海、おいしいお魚料理、波の音、堂ヶ島の遊覧船など」を満喫したそうで、「楽し過ぎてあっという間でしたが、今でも美しい景色が目に浮かびます。また今年も行こうと計画中」だと言います。

伊豆下田温泉を訪れるなら「夏休み期間中や週末を避けると、比較的静かな時を過ごせると思います」と投稿者。

なお旅行にかかった費用は「高速道路代とガソリン代で1万円程。宿泊費は3泊で1万5000円の激安。食事代は4日間で1万5000円位でした」とあり、1人当たり総額3万〜4万円ほどとなったようです。

「旅行費のやりくりに積立定期預金がおすすめ」

年金生活における旅費の捻出については「毎月5000円ずつ、一年定期で積立定期預金を活用しています。利息はわずかですが年6万円になりますし、旅行代には充分」とのこと。

若い頃とは違って「脚が弱いので」旅先での不安はあるものの、「なるべく高低差の少ない道を選んで」行けば問題はないと言います。

最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、「健康保険証と常備薬、湿布薬は必須アイテムです。あとは携帯電話スマートフォンと現金、クレジットカードがあれば、何とかなる」とアドバイスされていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)