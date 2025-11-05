63歳女性「紺碧の海、おいしい魚。あっという間の4日間」1人4万円で収まる伊豆下田旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：東京都
現在の現預金：10万円、リスク資産：なし
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：11万円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入2万〜20万円（変動あり、月10日程度）
ひと月の支出：17万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年9月にパートナー」と訪れた「3泊4日の伊豆下田温泉」旅行だそう。
現地では「4日間とも好天に恵まれ、エメラルドグリーンの海や紺色の青い海、おいしいお魚料理、波の音、堂ヶ島の遊覧船など」を満喫したそうで、「楽し過ぎてあっという間でしたが、今でも美しい景色が目に浮かびます。また今年も行こうと計画中」だと言います。
伊豆下田温泉を訪れるなら「夏休み期間中や週末を避けると、比較的静かな時を過ごせると思います」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は「高速道路代とガソリン代で1万円程。宿泊費は3泊で1万5000円の激安。食事代は4日間で1万5000円位でした」とあり、1人当たり総額3万〜4万円ほどとなったようです。
若い頃とは違って「脚が弱いので」旅先での不安はあるものの、「なるべく高低差の少ない道を選んで」行けば問題はないと言います。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、「健康保険証と常備薬、湿布薬は必須アイテムです。あとは携帯電話スマートフォンと現金、クレジットカードがあれば、何とかなる」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役引退後は「1年に1回程度、パートナーと2人旅」をすることが多いという今回の投稿者。
「旅行費のやりくりに積立定期預金がおすすめ」年金生活における旅費の捻出については「毎月5000円ずつ、一年定期で積立定期預金を活用しています。利息はわずかですが年6万円になりますし、旅行代には充分」とのこと。
