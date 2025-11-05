一杯390円!? 満足感×サステナブルなIKEA初の丼ぶりメニュー登場!
イケア・ジャパンは、イケアで初めてのディナーメニューとなる「丼ぶりメニュー」を、全国のイケア店舗にて平日17時以降限定で販売する。販売開始は11月6日。
「丼ぶりメニュー」イメージ
ボリューム満点でありながらお手ごろ価格で楽しめる「キーマカレー丼」(390円)は、人気メニュー「プラントベース キーマカレー」を丼にしたもので、お肉を使用しておらず、環境にもやさしくサステナブルなプラントベースの素材を使用している。
「キーマカレー丼」(390円)
「ローストビーフ丼」(1,290円)は、スウェーデンレストランで定番の大人気メニュー「ローストビーフ」を丼にしたもので、適切に飼養管理されたニュージーランドで育てられた放牧牛と国産平飼い卵を使った温泉卵を使用している。
「ローストビーフ丼」(1,290円)
なお、「丼ぶりメニュー」は、IKEA原宿・IKEA新宿・IKEA京都・IKEA横浜ベイクォーター・IKEA広島では販売していない。
「丼ぶりメニュー」イメージ
ボリューム満点でありながらお手ごろ価格で楽しめる「キーマカレー丼」(390円)は、人気メニュー「プラントベース キーマカレー」を丼にしたもので、お肉を使用しておらず、環境にもやさしくサステナブルなプラントベースの素材を使用している。
「キーマカレー丼」(390円)
「ローストビーフ丼」(1,290円)は、スウェーデンレストランで定番の大人気メニュー「ローストビーフ」を丼にしたもので、適切に飼養管理されたニュージーランドで育てられた放牧牛と国産平飼い卵を使った温泉卵を使用している。
「ローストビーフ丼」(1,290円)
なお、「丼ぶりメニュー」は、IKEA原宿・IKEA新宿・IKEA京都・IKEA横浜ベイクォーター・IKEA広島では販売していない。