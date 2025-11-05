ソフトバンクグループとソフトバンク、OpenAI Group PBC（OpenAI）は、合弁会社「SB OAI Japan」を発足した。法人向けAI「クリスタル・インテリジェンス」などを、同社を通じて展開する。

クリスタル・インテリジェンス発表時の様子（2025年2月）

ソフトバンクグループとOpenAIが手がける法人向けAI「クリスタル・インテリジェンス」とそのほかのOpenAIの法人向け製品を、SB OAI Japanが日本国内で独占販売する。クリスタル・インテリジェンスはソフトバンクが最初のユーザーとして導入する。同社内での検証を経た上で、SB OAI Japanを通じてほかの企業へ導入から活用まで包括的に支援する形で展開する。

SB OAI Japanの持ち分比率は、CホールディングスとOpenAIでそれぞれ50％ずつ。Cホールディングスは、ソフトバンクとソフトバンクグループが所有する企業。SB OAI Japanによる「クリスタル・インテリジェンス」などの展開を通じて「企業の経営・業務プロセスに深く根差したAI活用を支援することで、日本の企業の経営変革を実現していきます」としている。