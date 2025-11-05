【中継】クリスマス一色のハウステンボス「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」7日から開催《長崎》
佐世保市のハウステンボスでは7日(金)から、クリスマスイベントがスタートします。
一足早く、5日は報道陣に公開されました。
私がいるのは、ハウステンボスの真ん中に位置する「アムステルダムシティ」です。
クリスマスにあわせたミッフィーのグルメも登場しました。
「ディック・ブルーナ・テーブル」は、ミッフィーの生みの親であるディック・ブルーナのイラストとともに、ワインや食事を楽しめる飲食店。
横浜と神戸に常設店があり、九州には初上陸です。
クリスマス気分を存分に楽しめるハウステンボス。
7日(金)から「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催します。
今年のクリスマスイルミネーションは、シャンデリアをモチーフにした新しいツリーが誕生。
聖歌隊による賛美歌やクリスマスソングとともに、ツリーの点灯を楽しめます。
新しくお目見えしたグランド・シャンデリアツリー。
シャンデリアを模したツリーで、全長が15m。
360°にクリスタルな輝きを放ちます。
また、本場ヨーロッパの雰囲気を味わえるクリスマスマーケットには、温かいグルメやスイーツ、雑貨など、心躍らせる商品が勢ぞろい。
ヨーロピアン・ホーリー・クリスマスは、来年1月5日まで開催されています。