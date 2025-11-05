溺愛されるボディを手に入れて♡ 美肌に近づく「バスト＆おしりケア」アイテム特集
寒い季節こそ、ふとしたときに見える素肌の“ましゅまろ”感で魅了したい...♡ 今回は、加藤ナナとともに、下着姿を可愛く見せるために重要な「バスト＆おしりケア」アイテムをご紹介します。彼を夢中にさせるボディメイクの参考にしてみて♡
ふっくらぷるんバスト＆おしり
ふわふわな質感に加えて、シルエットの美しさも大切にしたい女みパーツ、バストとおしり。
パーツ特化型のコスメで丁寧なケアを続けると、下着姿も可愛く映えるふっくらぷるんな仕上がりに！
Item 【MARY COHR】サーモ エフェクト プリュス 125mL
温感効果で肌を引き締め、なめらかなボディ作りをサポート
Item 【PEACH JOHN BEAUTY】ボムバストクリーム リッチ スノーホワイトリリー 150g
肌のハリと弾力アップに効くバスト用クリーム。華やかなフローラルの香りでホリデー気分に。
Item 【ペリカン石鹸】恋するおしり ヒップケアボディバター 100g
ベタつかないのに、こっくり濃厚な保湿力を備えたクリームが、おしりの肌をもちぷる質感にメイク。
撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗