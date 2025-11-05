溺愛されるボディを手に入れて♡ 美肌に近づく「バスト＆おしりケア」アイテム特集

写真拡大 (全5枚)

寒い季節こそ、ふとしたときに見える素肌の“ましゅまろ”感で魅了したい...♡ 今回は、加藤ナナとともに、下着姿を可愛く見せるために重要な「バスト＆おしりケア」アイテムをご紹介します。彼を夢中にさせるボディメイクの参考にしてみて♡

ふっくらぷるんバスト＆おしり

ふわふわな質感に加えて、シルエットの美しさも大切にしたい女みパーツ、バストとおしり。

パーツ特化型のコスメで丁寧なケアを続けると、下着姿も可愛く映えるふっくらぷるんな仕上がりに！

リボンつきブラ 5,290円／ZARA（ザラ）グレータイトスカート 13,200円／カルバン・クライン アンダーウェア（カルバン・クライン）マフラー6,490円／dazzlin

Item 【MARY COHR】サーモ エフェクト プリュス 125mL

温感効果で肌を引き締め、なめらかなボディ作りをサポート

サーモ エフェクト プリュス 125mL 9,900円／マリコール

Item 【PEACH JOHN BEAUTY】ボムバストクリーム リッチ スノーホワイトリリー 150g

肌のハリと弾力アップに効くバスト用クリーム。華やかなフローラルの香りでホリデー気分に。

ボムバストクリーム リッチ スノーホワイトリリー 150g 3,278円／ピーチ・ジョン ビューティ（限定）

Item 【ペリカン石鹸】恋するおしり ヒップケアボディバター 100g

ベタつかないのに、こっくり濃厚な保湿力を備えたクリームが、おしりの肌をもちぷる質感にメイク。

恋するおしり ヒップケアボディバター 100g 1,320円／ペリカン石鹸

撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗