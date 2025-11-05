引退したアスリートが、すっかり印象が変わった現在の姿を見せた。

５日にインスタグラムで変ぼうした姿を見せたのは、空手組手女子６１キロ超級の東京五輪代表で、昨年引退を発表した植草歩。

「皆々様、、、昨日はさんま御殿を見る前から見てる途中もそして見終わった後も たくさん連絡くれたり新規でたくさんの方々がフォローして下さり感謝感謝の１日となりました！興奮して、１０時間も寝ちゃいました たくさんの皆々様ありがとうございました 引退してから久しぶりのテレビ番組が有吉ゼミでその後また引退したのかの様にメディアには出ていなかったので久しぶりにしかもしかもさんま御殿という素敵な番組に出ることができて、本当に嬉しく思います。オリンピック終わって心が壊れてしまったけど…またこのように笑って話せるように戻れたり、あの舞台に戻ることができて たくさんのご縁に感謝します いつも応援してくださりありがとうございます」とつづり、明石家さんまら共演者との写真をアップ。ベージュのジャケット姿でポーズを取った。

ロングへアはゆるく巻き、明るい雰囲気に。現役時代から別人のように変ぼうした姿にフォロワーは「綺麗だね 美人すぎる」「可愛い」「とてもセクシーで可愛いかったですよ とても素敵でした」と仰天した。

植草は昨年９月に都内で引退会見を行い、同９月１日付で母校・日体大柏高空手部の監督に就任するとともに、ぽっちゃり女子向けファッション誌「ラ・ファーファ」の専属モデルを務めることを明かした。