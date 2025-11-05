ツーハッチの補正ブラが進化！新作「シャンテレースブラ」で叶えるボディライン

WaterAirが展開するインナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」の人気シリーズ「BraJelly」から、新作“シャンテレースブラ”が11月5日(水)に登場。補正力とデザイン性を両立し、軽やかなレースが肌に寄り添う上品な仕上がりです。お揃いのカップ付きスリップやサニタリーショーツも同時発売。見た目の美しさと機能性を兼ね備えた新作ランジェリーが、毎日をもっと心地よく彩ります。

ハミ肉をすっきり整える脇高設計



「BraJelly」シャンテレースブラは、気になる脇や背中のハミ肉をしっかりキャッチ。

メッシュ素材の幅広サイドパネルとU字バックデザインで、ボディラインをなめらかに整えます。さらに、カップ横とサイドのパワーネットがバストをふっくらとキープし、自然で美しいシルエットを演出。

動いてもズレにくいクロス設計により、一日中快適なフィット感が続きます。取り外し可能なパッド付きで、細かなサイズ調整も可能です。

華やかに装う刺繍レース＆選べるショーツ



ブラ全体に施されたオリジナルのフラワー刺繍が、上品で華やかな印象をプラス。デイリーに使いやすいフルバックショーツと、なめらかな履き心地のレースTバックショーツの2タイプから選べます。

カラーはコーラルピンク、モーヴグレー、モカアイボリーの3色展開。価格はブラ＆ショーツセットで\4,580～。美しさと実用性を兼ね備えた、大人の女性にぴったりのランジェリーです。

お揃いのスリップ＆サニタリーも登場



同シリーズから、お揃いの「シャンテレースサニタリーショーツ」（\2,080）と「シャンテレースベビードール＆ショーツ」（\5,980）も発売。

繊細なレースと絶妙なカラーがエレガントに映え、レディースデイや特別な日も心地よく過ごせます。

スリップはカップ付きで自然な丸みを描き、背面のフックアイ仕様がブラのようにしなやかにフィット。毎日のランジェリー選びが、もっと楽しくなりそうです♡

心地よさと美しさを両立する一枚



「BraJelly」シャンテレースブラは、補正ブラに見えない軽やかさと、着けた瞬間のフィット感が魅力。美しいシルエットを叶えながら、動きに合わせてしなやかに寄り添う設計です。

お揃いのスリップやショーツとコーディネートすれば、日常にさりげない特別感をプラス。tu-hacciが提案する新しい補正ランジェリーで、自分らしく輝く毎日を楽しんでみませんか？