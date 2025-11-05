2026年1月14日に発売される『ラブライブ！』シリーズ15周年を記念したトリビュートアルバム。その全11組の参加IP作品／アーティストが明らかとなった。

今回新たに、バーチャルアーティストグループ「V.W.P」、「らき☆すた」の泉こなた（CV.平野綾）、柊つかさ（CV.福原香織）、柊かがみ（CV.加藤英美里）、高良みゆき（CV.遠藤綾）の参加が決定。

V.W.Pは虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 三船栞子のソロ楽曲「酸欠」を、らき☆すたの4人はLiella!の「キラーキューン☆」を歌唱する。

なお、本作には、「アイカツ！」、「THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS」、「Ado」、「ウマ娘プリティーダービー」、「キミとアイドルプリキュア♪」、「しぐれうい」、「初音ミク」、「樋口楓」、「BanG Dream!」といったラインナップの参加IP作品／アーティストがすでにアナウンスされていた。

（文＝リアルサウンド編集部）