国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が、2026年6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される。

本アワードは、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業したTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式が開催される運びとなった。当日は、2026年6月13日の夜に主要部門を発表する『Grand Ceremony』およびレッドカーペットがTOYOTA ARENA TOKYOで、昼にはその他の部門を発表する『Premiere Ceremony』がTOKYO DREAM PARKで開催される。

また、2026年6月8日から13日までの期間はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア 青海を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げていくという。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、エントリー対象作品を2025年1月1日～12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定（一部部門を除く）。日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品／アーティストが決定される。さらに、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』からは部門を再設計のうえ14部門を新設し、日本と世界の音楽シーンを彩る多様なカルチャーに合わせた66部門が設立される。

さらに、主要6部門、楽曲カテゴリーの9部門、海外楽曲カテゴリーの12部門、アルバムカテゴリーの3部門、アーティストカテゴリーの11部門など、66部門の詳細が決定。楽曲カテゴリーでは、日本の音楽シーンの多様性に合わせて、最優秀ダンス＆ボーカル（グループ／ソロ）賞、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）、最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）が新たに設けられた。また、昨今のロングヒット曲の増加やリバイバル楽曲への再注目の潮流を受け、バックカタログ部門を創設し、長きにわたり愛される楽曲を表彰する。

くわえて、レコードへの再注目が高まる音楽シーンのトレンドに合わせて、アナログレコードカテゴリーも創設。そのほか、ライブカテゴリーが拡大され、ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）が新設されたほか、クリエイターカテゴリーも拡充し、最優秀ミュージックビデオ監督賞が新設される。一般リスナーが参加できる一般投票部門やカラオケ部門、有線放送部門も引き続き設けられる予定だ。今後もさらに新部門が発表される。

エントリー対象作品は、2025年1月27日～2026年2月22日の集計期間を8週間ごとに1ピリオドで区切り、計7ピリオドで集計。そのうち、1～4thピリオドを集計した中間集計が30部門にて発表される。なお、中間集計で発表した作品がすべて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品に選出されるとは限らないとのこと。

11月10日からは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル』がLeminoにて独占無料配信されることも決定。MCに森香澄、ゲストにSKY-HI、宅見将典らを迎え、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の一夜を様々な視点で振り返る。

なお『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』は、国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞『GOOD DESIGN AWARD 2025』にて、グッドデザイン・ベスト100に選出された。透明性のある投票／選考プロセスのアワード、国内に留まらずアジアや世界の多様な音楽に注目するグローバルなアワード、競うのではく実績を讃え合うアワード、そして実績を表彰するだけでなくここから未来を創造するアワードというアワード全体のデザインが評価されたという。また、『ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』では、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』のオープニングアクト『RYDEEN REBOOT』がデザイン部門のファイナリストに選出されている。

なお、11月5日に行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』記者発表会の模様は追ってレポートする。

（文＝リアルサウンド編集部）