【義母のスパイ、正体は！？】「彼女の立ち位置が理解できない…」モヤモヤ＜第15話＞#4コマ母道場

自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？　愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。

第15話　私が義母のことを嫌いって知ってるよね？



【編集部コメント】

チヒロさんは「自分が嫌っている義母」とツカサさんが仲良くしているのが気に入らない様子ですね。今までさんざんお義母さんの愚痴に共感してきてくれたツカサさん。チヒロさんはツカサさんも「自分と同じ気持ちなんだ」と思っていたのでしょう。それが目の前で何事もなかったかのようにお義母さんと仲良くしている姿を見せつけられたら、そりゃチヒロさんとしてもいい気はしない………のかな？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙