年の瀬が迫る中、群馬県高崎市にある百貨店では特設コーナーが設けられ、お歳暮商戦が始まりました。

「ことしも残すところ２カ月を切り、高崎髙島屋ではお歳暮商戦が始まり、従業員が集まり決起集会が行われています」（レポート）

従業員の威勢のいい掛け声でお歳暮商戦がスタート。特設コーナーには午前１０時の開店直後から客が訪れました。

高崎髙島屋によりますと、近年のお歳暮は企業や団体同士の贈り物が少なくなり、友人や知人同士のやりとりが増えているといいます。物価高の影響を受けながらも、自分へのご褒美などとして「プチ贅沢」の商品がトレンドで、スイーツや果物、ビールなど２０００種類以上を取り扱っています。

また、ことしは年末年始が最大９連休で、親戚や友人で集まって楽しむパーティー需要に応えようと、ピザやオードブルのメニューも充実させました。このほか上州牛や下仁田ネギなど県内の特産品を約１００点集めたコーナーも設けられています。

訪れた人は大切な人への１年の感謝を伝える贈り物を熱心に選んでいました。

高崎髙島屋のお歳暮の特設コーナーは来月１５日まで設けられていて、集中を避けるため、１１月中の注文を呼びかけています。