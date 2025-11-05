ことしクロアチアで開かれたレスリングの世界選手権と滋賀県で開かれた国民スポーツ大会で優勝した３人の選手が５日に群馬テレビを訪れ、結果を報告しました。

群馬テレビを訪れたのは育英大学助手の元木咲良選手と育英大学出身で大学を拠点に活動する石井亜海選手、それに育英大学４年の五味虹登選手の３人です。

去年のパリオリンピックで優勝した元木選手は、ことし９月にクロアチアで開かれたシニア世界選手権で初優勝。３つの世代別世界選手権とシニア世界選手権、そしてオリンピックを制覇するグランドスラムを達成しました。

同じく世界選手権優勝の石井選手は２０２８年のロサンゼルスオリンピック出場を見据え、去年優勝した７２キロ級から階級を変更し、オリンピックで実施される６８キロ級では初めての優勝です。

９月から先月にかけて滋賀県で開かれた国民スポーツ大会を制した五味選手は、先月、セルビアで開かれた２３歳以下の世界選手権で育英大学男子初の海外チャンピオンとなりました。

レスリング部の柳川美磨部長は「ロサンゼルスオリンピックに向けて改めてスタートを切りたい」と話すと、松本隆太郎男子監督は「一人でも多くのオリンピック選手を育てたい」と意気込みました。