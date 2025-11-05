顔をピッタリくっつけて笑顔の夫婦ショット､11連発！

元プロテニスプレイヤーの杉山愛さん(50)が結婚記念日に公開した猊徂悗領鮖縫轡腑奪鉢瓩「理想の夫婦」とSNSで話題を呼んでいる。

「結婚記念日を迎え15年目に突入」「写真を見返してみると互いにいい感じに歳を重ねてる」とインスタグラムに綴り、夫と顔を寄せ合うショットを11枚アップ。2011年に結婚してからの猯鮖豊瓩魎兇犬蕕譟中には「最近はツーショットも減って。子どもとの写真ばかりですが」と明かし、夫婦の間に可愛らしい赤ちゃんが座る3ショットも紹介した。

最後は「互いを想い合う気持ちを忘れずに1日1日を過ごしていきたいと思います。こんなに想ってくれる人、どこ探してもいないだろうなぁ。24/7ありがとう」と夫への感謝の言葉で締め括った。

この投稿に「見る方も恥ずかしくなるくらい仲良しさんですね♡秘訣知りたいんですけど」「理想の夫婦」「素敵な歴史ですねっ♡写真見てキュンキュンしましたー」などの声があがっている。 杉山さんはグランドスラム4度制覇など輝かしい実績を残し、2009年に引退。私生活では11年に一般男性と結婚し、15年に長男、21年に長女を出産した。