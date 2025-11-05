１１月５日に発表された、２０２５年の「新語・流行語大賞」にノミネートされた３０の言葉。



この１年を象徴する言葉ということですが、北海道民の皆さんが選ぶ流行語はどんなものでしょうか。



全国で連日相次ぐクマ被害などを受けて「緊急銃猟/クマ被害」もノミネート。





札幌の住宅街では１０月、道内初となる緊急銃猟が行われました。（店員）「ただいまから販売を始めます」（北本アナウンサー）「いま備蓄米の販売が始まりました。次々と渡されていきます」そして「古古古米」。コメの価格が高騰する中、安い価格で販売された備蓄米に北海道でも大行列。２０２１年度産の古古古米が飛ぶように売れるというニュースも記憶に新しいですよね。こちらも行列ができました。みなさんのお目当ては「麻辣湯」です。中国発祥の麺料理のことで、山椒のしびれや唐辛子の辛さが若い層にうけ、ノミネートされました。（向山記者）「では、マチのみなさんがことしよく使ったり聞いたりした言葉を聞きました」（マチの人）「わからない、えっ！？というのもありますね」（向山記者）「よく聞いたり使ったのは？」（マチの人）「ミャクミャクかな。尻上がりに話題になった。周りで（万博に）行った人もいて、その話を聞いたりおみやげをもらったり」（マチの人）「トランプ関税。積み立てやってるものが大打撃。だいぶ下がってショックでした」（マチの人）「戦後８０年/昭和１００年。広島に友人がいて関心もって見ていて」（マチの人）「一番使っているのはチャッピー」チャッピーとは、ネットやスマホからＡＩ・人工知能を使って調べ物や会話ができるサービス「チャットＧＰＴ」の愛称です。（マチの人）「連絡が遅れちゃって忙しい中メールに目を通してくれてありがとうをなんていえばいいのかなって。丁寧な言い方とかを全部教えてくれるのでメールの打ち方を勉強したりしています」世の中の流れを表す新語・流行語大賞。１２月１日にはトップテンが発表される予定です。